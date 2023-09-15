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Через хвилину тарілки будуть порожніми: цим фантастичним салатом ви нагодуєте всю родину

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Після такої страви близькі оближуть тарілки
Після такої страви близькі оближуть тарілки. Фото gospodynka.com.ua

Ситно, смачно та неймовірно просто

Різні салати у нас готують майже не щодня, а зараз найкращий час для смачних салатів зі свіжими овочами та зеленню. Вони легко готуються і в поєднанні з м’ясом та грибами виходять дуже ситними.

Для ситного салату за рецептом "Господиньки" вам знадобляться тільки прості в приготуванні інгредієнти та зовсім небагато часу. Але він точно сподобається всім: дорослим – за ситість та смак, дітям – за хрусткість, вам – за простоту приготування.

Як приготувати салат з куркою та грибами

Інгредієнти:

  • куряче філе — 400 г;
  • м’ясисті помідори — 200 г;
  • зелена цибуля – 200 г;
  • яйця – 5 шт.;
  • печериці – 300 г;
  • сіль, перець – на свій смак;
  • часник – 2 зубки (за бажанням);
  • майонез – 100 г (на свій смак);
  • сухарики – 150 г

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе відваріть у підсоленій воді, охолодіть і наріжте великими кубиками.
  2. Помідори наріжте часточками та додайте до м’яса.
  3. Печериці наріжте шматочками, обсмажте на сухій сковороді, посоліть, поперчіть і додайте до м’яса та помідорів.
  4. Туди ж додайте дрібно нарізану цибулю.
  5. Додайте в салат пропущений через прес часник і заправте майонезом.
  6. Все перемішайте і подавайте із сухариками.

Рекомендуємо також приготувати свіжий салат з помідорів за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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#Рецепт #Салат #Готуємо вдома