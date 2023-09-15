Через хвилину тарілки будуть порожніми: цим фантастичним салатом ви нагодуєте всю родину
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Ситно, смачно та неймовірно просто
Різні салати у нас готують майже не щодня, а зараз найкращий час для смачних салатів зі свіжими овочами та зеленню. Вони легко готуються і в поєднанні з м’ясом та грибами виходять дуже ситними.
Для ситного салату за рецептом "Господиньки" вам знадобляться тільки прості в приготуванні інгредієнти та зовсім небагато часу. Але він точно сподобається всім: дорослим – за ситість та смак, дітям – за хрусткість, вам – за простоту приготування.
Як приготувати салат з куркою та грибами
Інгредієнти:
- куряче філе — 400 г;
- м’ясисті помідори — 200 г;
- зелена цибуля – 200 г;
- яйця – 5 шт.;
- печериці – 300 г;
- сіль, перець – на свій смак;
- часник – 2 зубки (за бажанням);
- майонез – 100 г (на свій смак);
- сухарики – 150 г
Спосіб приготування:
- Куряче філе відваріть у підсоленій воді, охолодіть і наріжте великими кубиками.
- Помідори наріжте часточками та додайте до м’яса.
- Печериці наріжте шматочками, обсмажте на сухій сковороді, посоліть, поперчіть і додайте до м’яса та помідорів.
- Туди ж додайте дрібно нарізану цибулю.
- Додайте в салат пропущений через прес часник і заправте майонезом.
- Все перемішайте і подавайте із сухариками.
Рекомендуємо також приготувати свіжий салат з помідорів за рецептом "Телеграфа". Смачного!