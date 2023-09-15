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Ні мороки, ні миття посуду: для засолювання скумбрії вам знадобиться лише пакет та два інгредієнти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Простіше способу засолити рибку ви не знайдете
Простіше способу засолити рибку ви не знайдете. Фото babusyni-retsepty

Набагато смачніше за класичний рецепт у розсолі

Скумбрія — це одна з найдешевших, найпоширеніших і при цьому найкорисніших риб. Вона досить легко чиститься і прекрасна буквально в будь-якому вигляді: рибу можна смачно замаринувати, посмажити чи запекти.

Сьогодні поділимося найпростішим способом замаринувати скумбрію від "Бабусиних рецептів". Такий спосіб не вимагає від вас особливих продуктів – вам потрібна лише рибка, сіль та цукор. У це складно повірити, але вам не доведеться навіть мити посуд: маринувати скумбрію ми будемо в пакеті. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.

Як засолити скумбрію за допомогою пакету

Інгредієнти:

  • скумбрія – 500 г;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • цукор – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Скумбрію миємо, видаляємо з риби всі нутрощі, також відрізаємо плавці, зябра і голову.
  2. У целофановий пакет висипаємо цукровий пісок, сіль та спеції за бажанням. Туди ж викладаємо філе скумбрії та покриваємо його сіллю. Потрібно втерти гранули солі у рибне м’ясо.
  3. Коли скумбрія вбере сіль, щільно зав’яжіть пакет і відправте рибу маринуватися в холодильник на 24 години.

Через добу дістаємо рибку та подаємо з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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#Рецепт #Скумбрія #Готуємо вдома