Ні мороки, ні миття посуду: для засолювання скумбрії вам знадобиться лише пакет та два інгредієнти

Набагато смачніше за класичний рецепт у розсолі

Скумбрія — це одна з найдешевших, найпоширеніших і при цьому найкорисніших риб. Вона досить легко чиститься і прекрасна буквально в будь-якому вигляді: рибу можна смачно замаринувати, посмажити чи запекти.

Сьогодні поділимося найпростішим способом замаринувати скумбрію від "Бабусиних рецептів". Такий спосіб не вимагає від вас особливих продуктів – вам потрібна лише рибка, сіль та цукор. У це складно повірити, але вам не доведеться навіть мити посуд: маринувати скумбрію ми будемо в пакеті. Заінтриговані? Тоді йдемо готувати.

Як засолити скумбрію за допомогою пакету

Інгредієнти:

скумбрія – 500 г;

сіль – 1 ст. л.;

цукор – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Скумбрію миємо, видаляємо з риби всі нутрощі, також відрізаємо плавці, зябра і голову. У целофановий пакет висипаємо цукровий пісок, сіль та спеції за бажанням. Туди ж викладаємо філе скумбрії та покриваємо його сіллю. Потрібно втерти гранули солі у рибне м’ясо. Коли скумбрія вбере сіль, щільно зав’яжіть пакет і відправте рибу маринуватися в холодильник на 24 години.

Через добу дістаємо рибку та подаємо з картопляним пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного!