Це варення навіть варити не доведеться: простий рецепт із двох інгредієнтів
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Рецепт для тих, хто не хоче стояти на кухні
Важко уявити зиму без ароматного малинового варення. Воно смачне та неймовірно корисне.
А що робити, якщо не хочеться довго стояти для приготування такої смакоти? У цьому випадку пропонуємо швидкий рецепт смакоти від Shuba. Таке варення можна вживати як завгодно: додавати в чай, намазувати на бутерброд, використовувати як начинку для млинців і оладок, додавати в пироги. Воно повністю зберігає смак свіжої малини.
Як приготувати малинове варення без варіння
Інгредієнти на 6 порцій:
- малина — 1 кг;
- цукор – 1 кг.
Спосіб приготування:
- Банки простерилізуйте будь-яким зручним для вас способом, капронові кришки проваріть 1-2 хвилини та дайте їм охолонути.
- Малину переберіть — вам потрібні тільки цілі та стиглі ягоди. Пересипте їх у чисту миску чи каструлю, де зручно чавити малину.
- Ягоди засипте цукром, добре розімніть дерев’яною ложкою або пресом, або ж пропустіть малину з цукром через м’ясорубку.
- Отримане сире варення відразу ж покладіть у сухі стерилізовані банки та закрийте капроновими кришками.
- Поставте варення в холодильник або в інше прохолодне місце зі стабільною температурою. Його можна розкласти в контейнери та сховати в морозильну камеру, дістаючи порційно при необхідності.
Рекомендуємо використовувати малинове варення при приготуванні пирога по-американськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!