Це варення навіть варити не доведеться: простий рецепт із двох інгредієнтів

Рецепт для тих, хто не хоче стояти на кухні

Важко уявити зиму без ароматного малинового варення. Воно смачне та неймовірно корисне.

А що робити, якщо не хочеться довго стояти для приготування такої смакоти? У цьому випадку пропонуємо швидкий рецепт смакоти від Shuba. Таке варення можна вживати як завгодно: додавати в чай, намазувати на бутерброд, використовувати як начинку для млинців і оладок, додавати в пироги. Воно повністю зберігає смак свіжої малини.

Як приготувати малинове варення без варіння

Інгредієнти на 6 порцій:

малина — 1 кг;

цукор – 1 кг.

Спосіб приготування:

Банки простерилізуйте будь-яким зручним для вас способом, капронові кришки проваріть 1-2 хвилини та дайте їм охолонути. Малину переберіть — вам потрібні тільки цілі та стиглі ягоди. Пересипте їх у чисту миску чи каструлю, де зручно чавити малину. Ягоди засипте цукром, добре розімніть дерев’яною ложкою або пресом, або ж пропустіть малину з цукром через м’ясорубку. Отримане сире варення відразу ж покладіть у сухі стерилізовані банки та закрийте капроновими кришками. Поставте варення в холодильник або в інше прохолодне місце зі стабільною температурою. Його можна розкласти в контейнери та сховати в морозильну камеру, дістаючи порційно при необхідності.

Рекомендуємо використовувати малинове варення при приготуванні пирога по-американськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!