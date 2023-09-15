Найсмачніший томатний сік готується за цим рецептом: вам знадобиться всього два інгредієнти
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Нині якраз "помідорний" сезон. Якщо ви вже маринували томати найрізноманітнішими способами, то можна запастись на зиму томатним соком.
До того ж рецепт такої заготівлі від "УНІАН" не вимагає якихось складних продуктів або довгої суєти біля плити. Небагато часу і прості продукти — і всю зиму ви насолоджуєтесь неймовірною смакотою.
Простий рецепт томатного соку
Інгредієнти на 1 літр:
- півтора кілограма томатів;
- дві столові ложки солі.
Спосіб приготування:
- Помідори переберіть, викиньте пошкоджені та з ознаками гнилі. Помийте, що залишилися, видаліть плодоніжки та наріжте довільними шматками.
- Викладіть томати в соковидавлювач, подрібніть їх томати.
- Отриману масу перелийте в каструлю та поставте на вогонь. Доведіть помідори до кипіння, зніміть їх з плити та перетріть через сито — так забереться насіння і шкірка.
- Томатне пюре знову вилийте в глибоку місткість, посоліть, поставте на вогонь і кип’ятіть 10-15 хвилин до зникнення піни.
- Банки для консервації простерилізуйте в окропі або просто обдайте пором.
- Вилийте в них отриманий томатний сік, закрутіть кришками та приберіть на зберігання у темне тепле місце.
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