Найсмачніший томатний сік готується за цим рецептом: вам знадобиться всього два інгредієнти

Спробуйте — і ви не повернетеся до інших рецептів

Нині якраз "помідорний" сезон. Якщо ви вже маринували томати найрізноманітнішими способами, то можна запастись на зиму томатним соком.

До того ж рецепт такої заготівлі від "УНІАН" не вимагає якихось складних продуктів або довгої суєти біля плити. Небагато часу і прості продукти — і всю зиму ви насолоджуєтесь неймовірною смакотою.

Простий рецепт томатного соку

Інгредієнти на 1 літр:

півтора кілограма томатів;

дві столові ложки солі.

Спосіб приготування:

Помідори переберіть, викиньте пошкоджені та з ознаками гнилі. Помийте, що залишилися, видаліть плодоніжки та наріжте довільними шматками. Викладіть томати в соковидавлювач, подрібніть їх томати. Отриману масу перелийте в каструлю та поставте на вогонь. Доведіть помідори до кипіння, зніміть їх з плити та перетріть через сито — так забереться насіння і шкірка. Томатне пюре знову вилийте в глибоку місткість, посоліть, поставте на вогонь і кип’ятіть 10-15 хвилин до зникнення піни. Банки для консервації простерилізуйте в окропі або просто обдайте пором. Вилийте в них отриманий томатний сік, закрутіть кришками та приберіть на зберігання у темне тепле місце.

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