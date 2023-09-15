Давно забутий український рецепт: для цих оладок просто змішайте яйця, борошно та горох
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Ви не могли уявити, що оладки можна приготувати так
Українська кухня багата на смачні страви. Багато з них мають столітню історію і глибоке коріння в національній культурі.
Сьогодні з NewsWeek ми приготуємо одну з таких страв. Називається воно горохляники — це оладки з гороху. Ця страва раніше була досить поширеною, тому що вважалася ситною та недорогою. Готувати такі горохляники дуже просто: необхідно розварити горох і розтерти в пюре, додати борошно і посмажити. Подавали горохляники зі шкварками, товченим часником і сметаною, а в період посту їли з олією та смаженою цибулею.
Готувати горохляники можна як із молодого горошку (свіжого чи замороженого), так і зі старого сушеного гороху. Саме з цієї причини страва ідеально смакуватиме і взимку, і влітку.
Як приготувати горохляники
Інгредієнти:
- зелений горошок (свіжий чи заморожений) – 2 склянки;
- яйце – 1 шт.;
- борошно або панірувальні сухарі — 2 ст. л. ;
- листочки м’яти — жменя;
- сіль, перець — до свого смаку;
- олія – для смаження;
- сметана чи йогурт – для подачі.
Спосіб приготування:
- Горошок відварюємо в підсоленій окропі протягом 5 хвилин. Готовий горошок подрібнюємо блендером або перекручуємо м’ясорубкою.
- У горохову масу додаємо яйце, дрібно порізану м’яту, борошно або панірувальні сухарі. Додаємо сіль, перець і добре перемішуємо.
- Розігріваємо сковороду з олією.
- З отриманої маси формуємо невеликі котлетки та обсмажуємо їх з обох боків.
Подаємо горохляники із домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа" або натуральним йогуртом. Смачного!