Давно забутий український рецепт: для цих оладок просто змішайте яйця, борошно та горох

Ви не могли уявити, що оладки можна приготувати так

Українська кухня багата на смачні страви. Багато з них мають столітню історію і глибоке коріння в національній культурі.

Сьогодні з NewsWeek ми приготуємо одну з таких страв. Називається воно горохляники — це оладки з гороху. Ця страва раніше була досить поширеною, тому що вважалася ситною та недорогою. Готувати такі горохляники дуже просто: необхідно розварити горох і розтерти в пюре, додати борошно і посмажити. Подавали горохляники зі шкварками, товченим часником і сметаною, а в період посту їли з олією та смаженою цибулею.

Готувати горохляники можна як із молодого горошку (свіжого чи замороженого), так і зі старого сушеного гороху. Саме з цієї причини страва ідеально смакуватиме і взимку, і влітку.

Як приготувати горохляники

Інгредієнти:

зелений горошок (свіжий чи заморожений) – 2 склянки;

яйце – 1 шт.;

борошно або панірувальні сухарі — 2 ст. л. ;

листочки м’яти — жменя;

сіль, перець — до свого смаку;

олія – для смаження;

сметана чи йогурт – для подачі.

Спосіб приготування:

Горошок відварюємо в підсоленій окропі протягом 5 хвилин. Готовий горошок подрібнюємо блендером або перекручуємо м’ясорубкою. У горохову масу додаємо яйце, дрібно порізану м’яту, борошно або панірувальні сухарі. Додаємо сіль, перець і добре перемішуємо. Розігріваємо сковороду з олією. З отриманої маси формуємо невеликі котлетки та обсмажуємо їх з обох боків.

Подаємо горохляники із домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа" або натуральним йогуртом. Смачного!