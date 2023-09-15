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Один інгредієнт — і овочеві котлетки не впізнати: що додати до страви для пікантності (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі котлетки готуватимете до зими
Такі котлетки готуватимете до зими. Фото shuba.life

Хітовий сезонний рецепт

Котлети можна готувати не лише з м’яса, а й з овочів. Найм’якіші та найсмачніші овочеві котлети виходять із соковитого кабачка.

Кулінар vika_tasty в Instagram пропонує до кабачків для пікантності та соковитості страви додати часник. Варто приготувати кабачкові котлети за цим рецептом хоча б раз — і ви робитимете так завжди!

Як приготувати котлети з кабачка

Інгредієнти:

  • кабачки середнього розміру;
  • морква – 1 шт.;
  • картопля – 2 шт.;
  • яйця – 2 шт. ;
  • манна крупа — 2 ст. л.;
  • часник — 2 зуб.;
  • зелень – пучок;
  • сіль, перець – до смаку.

Для соусу:

  • сметана – 60 г;
  • майонез – 60 г;
  • часник — 2 зуб.;
  • кріп — 10 г.

Спосіб приготування:

  1. Кабачки помийте, натріть на дрібну тертку, посоліть і дайте 5-10 хвилин постояти, після чого добре відіжміть від зайвої рідини
  2. Окремо натріть моркву та картоплю. Картоплю також відіжміть від рідини.
  3. У мисці змішайте всі інгредієнти, поперчіть та посоліть.
  4. Сформуйте руками котлети та посмажте на олії до золотистого стану з двох сторін.
  5. Овочеві котлети перекладіть на лист і протушкуйте в духовці 10-12 хвилин при 180°С.
  6. Для приготування соусу змішуємо всі інгредієнти та подаємо до овочевих котлет.

Рекомендуємо приготувати також овочеві котлети із запеченої цвітної капусти за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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#Рецепт #Кабачки #Котлети #Готуємо вдома