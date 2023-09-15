Один інгредієнт — і овочеві котлетки не впізнати: що додати до страви для пікантності (відео)
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Хітовий сезонний рецепт
Котлети можна готувати не лише з м’яса, а й з овочів. Найм’якіші та найсмачніші овочеві котлети виходять із соковитого кабачка.
Кулінар vika_tasty в Instagram пропонує до кабачків для пікантності та соковитості страви додати часник. Варто приготувати кабачкові котлети за цим рецептом хоча б раз — і ви робитимете так завжди!
Як приготувати котлети з кабачка
Інгредієнти:
- кабачки середнього розміру;
- морква – 1 шт.;
- картопля – 2 шт.;
- яйця – 2 шт. ;
- манна крупа — 2 ст. л.;
- часник — 2 зуб.;
- зелень – пучок;
- сіль, перець – до смаку.
Для соусу:
- сметана – 60 г;
- майонез – 60 г;
- часник — 2 зуб.;
- кріп — 10 г.
Спосіб приготування:
- Кабачки помийте, натріть на дрібну тертку, посоліть і дайте 5-10 хвилин постояти, після чого добре відіжміть від зайвої рідини
- Окремо натріть моркву та картоплю. Картоплю також відіжміть від рідини.
- У мисці змішайте всі інгредієнти, поперчіть та посоліть.
- Сформуйте руками котлети та посмажте на олії до золотистого стану з двох сторін.
- Овочеві котлети перекладіть на лист і протушкуйте в духовці 10-12 хвилин при 180°С.
- Для приготування соусу змішуємо всі інгредієнти та подаємо до овочевих котлет.
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