Один інгредієнт — і овочеві котлетки не впізнати: що додати до страви для пікантності (відео)

Хітовий сезонний рецепт

Котлети можна готувати не лише з м’яса, а й з овочів. Найм’якіші та найсмачніші овочеві котлети виходять із соковитого кабачка.

Кулінар vika_tasty в Instagram пропонує до кабачків для пікантності та соковитості страви додати часник. Варто приготувати кабачкові котлети за цим рецептом хоча б раз — і ви робитимете так завжди!

Як приготувати котлети з кабачка

Інгредієнти:

кабачки середнього розміру;

морква – 1 шт.;

картопля – 2 шт.;

яйця – 2 шт. ;

манна крупа — 2 ст. л.;

часник — 2 зуб.;

зелень – пучок;

сіль, перець – до смаку.

Для соусу:

сметана – 60 г;

майонез – 60 г;

часник — 2 зуб.;

кріп — 10 г.

Спосіб приготування:

Кабачки помийте, натріть на дрібну тертку, посоліть і дайте 5-10 хвилин постояти, після чого добре відіжміть від зайвої рідини Окремо натріть моркву та картоплю. Картоплю також відіжміть від рідини. У мисці змішайте всі інгредієнти, поперчіть та посоліть. Сформуйте руками котлети та посмажте на олії до золотистого стану з двох сторін. Овочеві котлети перекладіть на лист і протушкуйте в духовці 10-12 хвилин при 180°С. Для приготування соусу змішуємо всі інгредієнти та подаємо до овочевих котлет.

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