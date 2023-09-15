Секрети "пюрешки": що кухарі додають в картопляне пюре, щоб було удвічі смачніше

Ви могли не знати про цей спосіб

Ми розповідали, що у картопляне пюре додають турецькі кухарі, щоб смак був дивовижним. Тепер ділимось традиційним способом приготування, який, однак, невідомий широкому загалу.

Є чимало компонентів, які покращують смак картопляного пюре. Але разом із ProstoWay ділимося новим варіантом, що може вас здивувати. Спробуйте — і ви здивуєтесь, що це так смачно.

Як готувати пюре: лайфхаки

Заливайте картоплю лише окропом. Солити воду слід одразу. За бажанням у воду можна додати лавровий лист та чорний перець горошком.

Після варіння обов’язково зливаємо всю рідину, щоб картоплинки були сухі. Товчемо, але не використовуємо блендер, оскільки він може перетворити смачну страву у неприємний клейстер.

Смачний та ароматний додаток

Паралельно з приготуванням картоплі слід на малому вогні підігріти молоко, додати на 0,5 літра 1/4 ч.л. мускатного горіха. Його пряний аромат чудово доповнить гармонійно молочний присмак картоплі.

Картопляне пюре найкраще їсти відразу після приготування. А от воду з-під картоплі не обов’язково виливати — ми розповідали про неочевидні способи її застосування.