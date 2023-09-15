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Замість дорогої "нутелли": проста десертна паста в домашніх умовах

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Така паста може бути цілком самостійним десертом або намазкою на бутерброди
Така паста може бути цілком самостійним десертом або намазкою на бутерброди. Фото shuba.life

Приготуйте, поки є свіжі волоські горіхи

Ми розповідали, як приготувати смачне яблучне повидло. Ще один смаколик, який варто приготувати восени — солодка горіхова паста з какао.

На смак такі ласощі нагадують арахісову пасту з шоколадом з магазину. Але виходить значно корисніше. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

  • Волоські горіхи — 300 г
  • Цукрова пудра — 3 ст. л.
  • Какао-порошок — 2 ст. л.
  • Цукор ванільний — 1 ч. л.
  • Олія — 0.5 ст. л.
  • Масло вершкове 73% — 40 г
  • Сіль — 0.25 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Волоські горіхи чистимо. Обсмажуємо їх на сухій сковороді 7-10 хвилин.
  2. Коли трохи охолонуть, викладаємо їх у блендер. Перемелюємо до пастоподібної консистенції. Додаємо олію і знову збиваємо в блендері.
  3. До однорідної маси додаємо цукрову пудру, ванільний цукор і какао з сіллю. І знову змішуємо все в блендері.
  4. Викладаємо пасту у банку, контейнер чи піалу. Додаємо розм’якшене вершкове масло та перемішуємо. У пасті кімнатної температури масло розтане і легко вмішається в масу.

Готову пасту ставимо на декілька годин в холодильник. Коли маса стабілізується, можна її подавати. Така паста ідеальна, щоб їсти її з тоненькими млинцями.

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#Рецепт #Горіхи #Десерт