Замість дорогої "нутелли": проста десертна паста в домашніх умовах
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Приготуйте, поки є свіжі волоські горіхи
Ми розповідали, як приготувати смачне яблучне повидло. Ще один смаколик, який варто приготувати восени — солодка горіхова паста з какао.
На смак такі ласощі нагадують арахісову пасту з шоколадом з магазину. Але виходить значно корисніше. Рецептом поділились на порталі SHUBA.
Інгредієнти:
- Волоські горіхи — 300 г
- Цукрова пудра — 3 ст. л.
- Какао-порошок — 2 ст. л.
- Цукор ванільний — 1 ч. л.
- Олія — 0.5 ст. л.
- Масло вершкове 73% — 40 г
- Сіль — 0.25 ч. л.
Спосіб приготування:
- Волоські горіхи чистимо. Обсмажуємо їх на сухій сковороді 7-10 хвилин.
- Коли трохи охолонуть, викладаємо їх у блендер. Перемелюємо до пастоподібної консистенції. Додаємо олію і знову збиваємо в блендері.
- До однорідної маси додаємо цукрову пудру, ванільний цукор і какао з сіллю. І знову змішуємо все в блендері.
- Викладаємо пасту у банку, контейнер чи піалу. Додаємо розм’якшене вершкове масло та перемішуємо. У пасті кімнатної температури масло розтане і легко вмішається в масу.
Готову пасту ставимо на декілька годин в холодильник. Коли маса стабілізується, можна її подавати. Така паста ідеальна, щоб їсти її з тоненькими млинцями.