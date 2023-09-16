Просто змішайте два кабачки і один банан: незвичайний рецепт оладок від шеф-кухаря

Ще один спосіб приготувати кабачок

Кабачки — воістину король сезону. Їх можна готувати по-французьки, робити овочеву ікру або ж смажити з кабачків оладки.

Саме оладки з кабачків і пропонує приготувати український шеф-кухар Євген Клопотенко. Це будуть не звичайні овочеві оладки, а з бананом. Якщо хочете здивувати друзів незвичайною закускою або близьких смачним сніданком, скористайтеся цим рецептом.

Як приготувати оладки з кабачків з бананом

Інгредієнти:

2 тверді кабачки невеликого розміру;

1 банан;

1 яйце;

1 ст. л. сметани (15-20% жирності);

2 ст. л. пшеничного борошна;

2-3 ст. л. соняшникової олії для смаження;

сіль за смаком

Спосіб приготування:

Стиглий банан яскравого жовтого кольору почистьте і потріть на тертці. Кабачки помийте, обріжте кінчики та натріть на великій тертці. Додайте до банана. В масу вбийте яйце і трохи перемішайте. Туди ж відправте сметану і ще раз добре перемішайте. Додайте борошно, посоліть і перемішайте до отримання однорідної маси. Розігрійте масло на сковорідці з антипригарним покриттям. Ложкою викладіть тісто та обсмажте оладки із двох сторін до золотистого кольору. Готові оладки викладете на тарілку, застелену паперовою серветкою — так убереться зайве масло.

Подавайте готові оладки з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!