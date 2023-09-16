Просто змішайте два кабачки і один банан: незвичайний рецепт оладок від шеф-кухаря
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Ще один спосіб приготувати кабачок
Кабачки — воістину король сезону. Їх можна готувати по-французьки, робити овочеву ікру або ж смажити з кабачків оладки.
Саме оладки з кабачків і пропонує приготувати український шеф-кухар Євген Клопотенко. Це будуть не звичайні овочеві оладки, а з бананом. Якщо хочете здивувати друзів незвичайною закускою або близьких смачним сніданком, скористайтеся цим рецептом.
Як приготувати оладки з кабачків з бананом
Інгредієнти:
- 2 тверді кабачки невеликого розміру;
- 1 банан;
- 1 яйце;
- 1 ст. л. сметани (15-20% жирності);
- 2 ст. л. пшеничного борошна;
- 2-3 ст. л. соняшникової олії для смаження;
- сіль за смаком
Спосіб приготування:
- Стиглий банан яскравого жовтого кольору почистьте і потріть на тертці.
- Кабачки помийте, обріжте кінчики та натріть на великій тертці. Додайте до банана.
- В масу вбийте яйце і трохи перемішайте. Туди ж відправте сметану і ще раз добре перемішайте.
- Додайте борошно, посоліть і перемішайте до отримання однорідної маси.
- Розігрійте масло на сковорідці з антипригарним покриттям. Ложкою викладіть тісто та обсмажте оладки із двох сторін до золотистого кольору.
- Готові оладки викладете на тарілку, застелену паперовою серветкою — так убереться зайве масло.
Подавайте готові оладки з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!