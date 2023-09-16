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Просто змішайте два кабачки і один банан: незвичайний рецепт оладок від шеф-кухаря

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі оладки з кабачками та бананом ви ще не куштували
Такі оладки з кабачками та бананом ви ще не куштували. Фото shuba.life

Ще один спосіб приготувати кабачок

Кабачки — воістину король сезону. Їх можна готувати по-французьки, робити овочеву ікру або ж смажити з кабачків оладки.

Саме оладки з кабачків і пропонує приготувати український шеф-кухар Євген Клопотенко. Це будуть не звичайні овочеві оладки, а з бананом. Якщо хочете здивувати друзів незвичайною закускою або близьких смачним сніданком, скористайтеся цим рецептом.

Як приготувати оладки з кабачків з бананом

Інгредієнти:

  • 2 тверді кабачки невеликого розміру;
  • 1 банан;
  • 1 яйце;
  • 1 ст. л. сметани (15-20% жирності);
  • 2 ст. л. пшеничного борошна;
  • 2-3 ст. л. соняшникової олії для смаження;
  • сіль за смаком

Спосіб приготування:

  1. Стиглий банан яскравого жовтого кольору почистьте і потріть на тертці.
  2. Кабачки помийте, обріжте кінчики та натріть на великій тертці. Додайте до банана.
  3. В масу вбийте яйце і трохи перемішайте. Туди ж відправте сметану і ще раз добре перемішайте.
  4. Додайте борошно, посоліть і перемішайте до отримання однорідної маси.
  5. Розігрійте масло на сковорідці з антипригарним покриттям. Ложкою викладіть тісто та обсмажте оладки із двох сторін до золотистого кольору.
  6. Готові оладки викладете на тарілку, застелену паперовою серветкою — так убереться зайве масло.

Подавайте готові оладки з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
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