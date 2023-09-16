Знайдено найпростіший рецепт маринованих огірків: не відірветеся, доки не з’їсте всю банку

Від таких огірків ви не зможете відмовитись

Немає нічого кращого взимку чи восени, ніж відкрити баночку хрустких солоних огірків. Ніхто не зможе пройти повз, не взявши бодай один.

Сьогодні ми разом із Shuba приготуємо мариновані огірки із гострим кетчупом. Щоб смак був трохи пікантнішим, ми оберемо гострий кетчуп. Спробуємо?

Як приготувати огірки з гострим кетчупом

Інгредієнти на 10 порцій:

огірок — 1 кг;

кетчуп гострий — 150 г;

лавровий лист — 2 шт.;

часник, зубчики — 4 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 2 ст. л.;

перець запашний, горошок — 4 шт.;

оцет 9% — 1 ст. л.;

вода — 1 л.

Спосіб приготування:

Замочіть огірки у холодній воді на 2-3 години. Очистьте часник і кожен зубчик поділіть на дві частини. Простерилізуйте банки зручним способом, а металеві кришки проваріть окропом 5-7 хвилин. У кожну банку покладіть часник, перець горошком та лавровий лист. За бажанням додайте парасольки кропу, листя смородини та хрону. Огірки помийте, покладіть у банки, залийте окропом. Банки накрийте кришками та залиште на 10 хвилин. Через вказаний час воду злийте в каструлю та поставте на вогонь. Додайте по 2 ст. л. солі та цукру на 1 л. води, кетчуп та все перемішайте. Влийте оцет і доведіть до кипіння. Маринадом, що вийшов, залийте огірки та закотіть кришками. Переверніть, укутайте до повного остигання і сховайте місце зберігання.

Скільки можна зберігати такі огірки — читайте у матеріалі "Телеграфа". Готуйте та їжте із задоволенням.