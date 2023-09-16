Той самий рецепт найсмачніших котлет, який ви так довго шукали

Справжня знахідка для Вас!

Котлети — одна з найпопулярніших страв, яку можна готувати з будь-якого м’яса. Що може бути краще, ніж відкусити шматочок смачної, соковитої котлети? Безумовно, у кожного кулінара є свій власний рецепт найкращих биточків, але якщо хочеться чогось новенького, то вам сюди.

Рубані котлети з сиром від "Мета" — це справжня знахідка. Вам більше не доведеться витрачати час на панірування і метушню з борошном. Все, що вам знадобиться — прості продукти, трохи часу та сковорода з антипригарним покриттям.

Як приготувати рубані котлети з сиром?

Інгредієнти:

філе курки — 500 г;

сир твердий — 150 г;

яйце — 2 шт.;

борошно пшеничне — 3 ст.л;

майонез – 3 ст.л;

спеції — на смак.

Спосіб приготування:

Філе курки промийте проточною водою, обсушіть рушником і наріжте дрібними кубиками. М’ясо змішайте яйцями, дрібно натертим твердим сиром, посоліть і приправте спеціями. З фаршу, що вийшов, сформуйте котлети та викладіть їх на добре розігріту сковороду з олією. Обсмажуйте биточки з обох боків до рум’яної скоринки.

Подавайте готові котлети з домашнім майонезом або сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного!