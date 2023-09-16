Приготуйте – і не пошкодуєте: рецепт цієї намазки принесе вам славу кулінара

Усі будуть запитувати у вас рецепт

Коли з’являються баклажани, досвідчені кулінари не мають сумнівів, як їх приготувати. Чого вартий тільки фантастичний "Тещин язик" !

Рецепт баклажанної намазки від "Важно знать" змусить вас забути навіть про улюблені рулетики! Страва проста в приготуванні, а в результаті вона вийде неймовірно смачною Завдяки такій закусці ви отримаєте безліч компліментів. Ну що, йдемо готувати?

Як приготувати баклажанну намазку

Інгредієнти:

6 баклажанів;

1 головка часнику;

200 г вершкового сиру;

соняшникова олія;

зелень, сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Баклажани розріжте навпіл, зробіть надрізи та посоліть. Головку часнику змастіть олією і загорніть у фольгу. Викладіть все на деко і запікайте 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Запечені баклажани та часник відокремте від шкірки. Усю м'якуш покладіть у глибокий об’ємний посуд.і додайте туди вершковий сир і зелень. Масу, що вийшла, ретельно розімніть вилкою. За бажання можете перебити приготовану масу блендером до однорідності. Намазка готова!

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