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Приготуйте – і не пошкодуєте: рецепт цієї намазки принесе вам славу кулінара

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ця намазка — неймовірна смакота
Ця намазка — неймовірна смакота. Фото vazhnoznat.com

Усі будуть запитувати у вас рецепт

Коли з’являються баклажани, досвідчені кулінари не мають сумнівів, як їх приготувати. Чого вартий тільки фантастичний "Тещин язик" !

Рецепт баклажанної намазки від "Важно знать" змусить вас забути навіть про улюблені рулетики! Страва проста в приготуванні, а в результаті вона вийде неймовірно смачною Завдяки такій закусці ви отримаєте безліч компліментів. Ну що, йдемо готувати?

Як приготувати баклажанну намазку

Інгредієнти:

  • 6 баклажанів;
  • 1 головка часнику;
  • 200 г вершкового сиру;
  • соняшникова олія;
  • зелень, сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Баклажани розріжте навпіл, зробіть надрізи та посоліть. Головку часнику змастіть олією і загорніть у фольгу.
  2. Викладіть все на деко і запікайте 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
  3. Запечені баклажани та часник відокремте від шкірки. Усю м'якуш покладіть у глибокий об’ємний посуд.і додайте туди вершковий сир і зелень.
  4. Масу, що вийшла, ретельно розімніть вилкою. За бажання можете перебити приготовану масу блендером до однорідності. Намазка готова!

Рекомендуємо також приготувати фаршировані баклажани за рецептом "Телеграфа". Вам точно сподобається ця страва!

Теги:
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