Приготуйте – і не пошкодуєте: рецепт цієї намазки принесе вам славу кулінара
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Усі будуть запитувати у вас рецепт
Коли з’являються баклажани, досвідчені кулінари не мають сумнівів, як їх приготувати. Чого вартий тільки фантастичний "Тещин язик" !
Рецепт баклажанної намазки від "Важно знать" змусить вас забути навіть про улюблені рулетики! Страва проста в приготуванні, а в результаті вона вийде неймовірно смачною Завдяки такій закусці ви отримаєте безліч компліментів. Ну що, йдемо готувати?
Як приготувати баклажанну намазку
Інгредієнти:
- 6 баклажанів;
- 1 головка часнику;
- 200 г вершкового сиру;
- соняшникова олія;
- зелень, сіль до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Баклажани розріжте навпіл, зробіть надрізи та посоліть. Головку часнику змастіть олією і загорніть у фольгу.
- Викладіть все на деко і запікайте 20 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
- Запечені баклажани та часник відокремте від шкірки. Усю м'якуш покладіть у глибокий об’ємний посуд.і додайте туди вершковий сир і зелень.
- Масу, що вийшла, ретельно розімніть вилкою. За бажання можете перебити приготовану масу блендером до однорідності. Намазка готова!
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