Гора смакоти зі склянки кефіру: такі пиріжки ви приготуєте за 10 хвилин
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Просто, легко і неймовірно ситно
Улюблені пиріжки – традиційна українська страва. Ними пригощають найбажаніших гостей, готують до свят або до сімейних посиденьок.
Якщо вам захотілося поласувати смачненьким, пропонуємо простий і швидкий рецепт пиріжків картоплею від "Господиньки". Ніжне рум’яне тісто, соковита начинка – це не залишить вас байдужим.
Як приготувати пиріжки з картоплею на кефірі
Інгредієнти:
- кефір – 250 мл;
- сіль — 1 ч.л.;
- цукор – 1 ст.
- яйця – 1 шт.;
- рослинна олія – 30 мл;
- борошно — 400 г;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- картопля відварена – 400 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.
Спосіб приготування:
- У мисці змішуємо кефір, сіль, цукор та яйце. У суміш вливаємо олію, знову перемішуємо.
- З’єднуємо розпушувач і борошно, просіюємо в масу кефіру і замішуємо тісто. Накриваємо його целофаном та залишаємо на 10 хвилин.
- Цибулю чистимо, миємо, дрібно нарізаємо та обсмажуємо до золотистого кольору на сковороді з олією.
- Картоплю розминаємо в пюре, додаємо обсмажену цибулю, солимо і перчимо на свій смак.
- Тісто ділимо на 16 рівних частин, формуємо невеликі колобки. Розкочуємо їх у товсті коржики, у середину кожного викладаємо по ложці начинки, защипуємо краї.
- У сковороді розігріваємо олію, викладаємо пиріжки швом вниз і смажимо до золотистої скоринки.
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