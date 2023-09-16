Гора смакоти зі склянки кефіру: такі пиріжки ви приготуєте за 10 хвилин

Просто, легко і неймовірно ситно

Улюблені пиріжки – традиційна українська страва. Ними пригощають найбажаніших гостей, готують до свят або до сімейних посиденьок.

Якщо вам захотілося поласувати смачненьким, пропонуємо простий і швидкий рецепт пиріжків картоплею від "Господиньки". Ніжне рум’яне тісто, соковита начинка – це не залишить вас байдужим.

Як приготувати пиріжки з картоплею на кефірі

Інгредієнти:

кефір – 250 мл;

сіль — 1 ч.л.;

цукор – 1 ст.

яйця – 1 шт.;

рослинна олія – 30 мл;

борошно — 400 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

картопля відварена – 400 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.

Спосіб приготування:

У мисці змішуємо кефір, сіль, цукор та яйце. У суміш вливаємо олію, знову перемішуємо. З’єднуємо розпушувач і борошно, просіюємо в масу кефіру і замішуємо тісто. Накриваємо його целофаном та залишаємо на 10 хвилин. Цибулю чистимо, миємо, дрібно нарізаємо та обсмажуємо до золотистого кольору на сковороді з олією. Картоплю розминаємо в пюре, додаємо обсмажену цибулю, солимо і перчимо на свій смак. Тісто ділимо на 16 рівних частин, формуємо невеликі колобки. Розкочуємо їх у товсті коржики, у середину кожного викладаємо по ложці начинки, защипуємо краї. У сковороді розігріваємо олію, викладаємо пиріжки швом вниз і смажимо до золотистої скоринки.

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