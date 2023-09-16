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Гора смакоти зі склянки кефіру: такі пиріжки ви приготуєте за 10 хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі пиріжки з картоплею ніколи не будуть зайвими
Такі пиріжки з картоплею ніколи не будуть зайвими. Фото gospodynka.com.ua

Просто, легко і неймовірно ситно

Улюблені пиріжки – традиційна українська страва. Ними пригощають найбажаніших гостей, готують до свят або до сімейних посиденьок.

Якщо вам захотілося поласувати смачненьким, пропонуємо простий і швидкий рецепт пиріжків картоплею від "Господиньки". Ніжне рум’яне тісто, соковита начинка – це не залишить вас байдужим.

Як приготувати пиріжки з картоплею на кефірі

Інгредієнти:

  • кефір – 250 мл;
  • сіль — 1 ч.л.;
  • цукор – 1 ст.
  • яйця – 1 шт.;
  • рослинна олія – 30 мл;
  • борошно — 400 г;
  • розпушувач – 1 ч. л.;
  • картопля відварена – 400 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.

Спосіб приготування:

  1. У мисці змішуємо кефір, сіль, цукор та яйце. У суміш вливаємо олію, знову перемішуємо.
  2. З’єднуємо розпушувач і борошно, просіюємо в масу кефіру і замішуємо тісто. Накриваємо його целофаном та залишаємо на 10 хвилин.
  3. Цибулю чистимо, миємо, дрібно нарізаємо та обсмажуємо до золотистого кольору на сковороді з олією.
  4. Картоплю розминаємо в пюре, додаємо обсмажену цибулю, солимо і перчимо на свій смак.
  5. Тісто ділимо на 16 рівних частин, формуємо невеликі колобки. Розкочуємо їх у товсті коржики, у середину кожного викладаємо по ложці начинки, защипуємо краї.
  6. У сковороді розігріваємо олію, викладаємо пиріжки швом вниз і смажимо до золотистої скоринки.

Рекомендуємо також приготувати смажені пиріжки з капустою за рецептом "Телеграфа". Ви полюбите їх за простоту приготування та фантастичний смак!

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