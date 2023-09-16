Через хвилину тарілки будуть порожніми: від цих нагетсів близькі відірвуться, коли вони закінчаться

Справжня кабачкова лихоманка!

Коли позаду всі перевірені рецепти кабачкових оладок, пирогів і запіканок, настав час вдатися до чогось незвичайного. Чому б не спробувати ці хрумкі та апетитні кабачкові нагетси?

Кабачкові нагетси в духовці за рецептом Shuba вийдуть дуже соковитими і м’якими всередині, з шаленою скоринкою зовні. Готуються вони просто, навіть без олії. Таку страву із задоволенням уплітатимуть навіть ті, хто стежить за фігурою. Ну що йдемо готувати?

Як приготувати хрусткі кабачкові нагетси

Інгредієнти на 4 порції:

кабачки — 1 шт.;

сіль — 0.5 ч. л.;

борошно — 2 ст. л.;

сир твердий — 50 г;

панірувальні сухарі — 30 г.

Спосіб приготування:

Кабачок помийте і наріжте часточками. Посоліть овоч і залишити на 15 хвилин. Зайву рідину злийте, кабачок посипте борошном і перемішайте. Натріть твердий сир, змішайте з панірувальними сухарями. У цій суміші запануйте шматочки кабачків. Деко застеліть пергаментним папером, викладіть кабачки. Запікайте в духовці при температурі 180°С протягом 20 хвилин.

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