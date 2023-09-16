Не треба годинами стояти біля плити: вишуканий салат на щодень
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Цю страву уплітатимуть ложками
Різні салати готуються на наших кухнях практично щодня. Вони доречні і на святковому столі, і сімейній вечері. Готується ця страва неймовірно просто: необхідно нарізати інгредієнти та додати смачну заправку.
Безумовно, рецептів найрізноманітніших салатів – видимо-невидимо. Здається, що вигадати нову страву неможливо. Якщо ви вважаєте, то пікантний салат від "Главреда" саме для вас. Спробуйте — і ви забудете про інші рецепти!
Як приготувати салат
Інгредієнти:
- копчена грудка або копчене філе — 200 г;
- сир моцарела — 100 гр;
- мариновані гриби (опеньки, білі, печериці) — 1/2 банки;
- сухарі білі — 1 пачка;
- перець гострий — до свого смаку;
- корнішони — 3 шт.;
- майонез легкий – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- М’ясо нарізаємо кубиками, моцарелу також нарізаємо однаковими кубиками. Все перемішуємо у тарілці.
- Додаємо до салату гриби, сухарики, дрібно нарізані корнішони та дрібно нарізаний гострий перець.
- Страву солимо, додаємо майонез і перемішуємо. Салат подаємо до столу відразу ж, щоб сухарики були хрусткими.
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