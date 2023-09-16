Не треба годинами стояти біля плити: вишуканий салат на щодень

Цю страву уплітатимуть ложками

Різні салати готуються на наших кухнях практично щодня. Вони доречні і на святковому столі, і сімейній вечері. Готується ця страва неймовірно просто: необхідно нарізати інгредієнти та додати смачну заправку.

Безумовно, рецептів найрізноманітніших салатів – видимо-невидимо. Здається, що вигадати нову страву неможливо. Якщо ви вважаєте, то пікантний салат від "Главреда" саме для вас. Спробуйте — і ви забудете про інші рецепти!

Як приготувати салат

Інгредієнти:

копчена грудка або копчене філе — 200 г;

сир моцарела — 100 гр;

мариновані гриби (опеньки, білі, печериці) — 1/2 банки;

сухарі білі — 1 пачка;

перець гострий — до свого смаку;

корнішони — 3 шт.;

майонез легкий – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

М’ясо нарізаємо кубиками, моцарелу також нарізаємо однаковими кубиками. Все перемішуємо у тарілці. Додаємо до салату гриби, сухарики, дрібно нарізані корнішони та дрібно нарізаний гострий перець. Страву солимо, додаємо майонез і перемішуємо. Салат подаємо до столу відразу ж, щоб сухарики були хрусткими.

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