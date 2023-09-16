Овочевий салат за цим рецептом взимку з’їдатимуть трилітровими банками

Універсальний рецепт заготівлі на зиму

У самому розпалі сезон консервації, і всі кулінари охоче закривають улюблені заготовки. Пропонуємо вам скуштувати овочевий салат.

Цю страву варто лише скуштувати — і вона одразу стане улюбленою. Цей рецепт від "Фокусу" обов’язково сподобається тим, хто любить овочі в будь-якому вигляді.

Як приготувати овочевий салат на зиму

Інгредієнти:

огірки — 1 кг;

помідори — 1 кг;

капуста — 400 г;

перець — 250 г;

цибуля — 250 г;

пучок петрушки;

олія рослинна — 150 мл;

сіль — 1,5 ст. л;

оцет 9% — 2-3 ст. л;

цукор — 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо всі овочі. Капусту шаткуємо, огірки нарізаємо кружальцями, а помідори — часточками. Цибулю чистимо, нарізаємо півкільцями, перець — соломкою, а петрушку нарізаємо. Всі овочі змішуємо у великій мисці, туди ж додаємо олію, сіль, цукор і оцет. Все перемішуємо та залишаємо на півтори години, періодично помішуючи. Після того, як овочі пустять сік, розкладіть їх по банках і прикрийте кришками. Банки із салатом поставте стерилізувати (на підлогу літрову банку потрібно 10-12 хвилин після закипання води). Закрийте кришками, переверніть дном догори, укутайте і залиште до повного остигання.

Як правильно зберігати заготівлі, читайте у матеріалі "Телеграфа". Насолоджуйтесь взимку чудовою стравою.