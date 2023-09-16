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Овочевий салат за цим рецептом взимку з’їдатимуть трилітровими банками

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ця страва сподобається любителям овочів
Ця страва сподобається любителям овочів. Фото focus.ua

Універсальний рецепт заготівлі на зиму

У самому розпалі сезон консервації, і всі кулінари охоче закривають улюблені заготовки. Пропонуємо вам скуштувати овочевий салат.

Цю страву варто лише скуштувати — і вона одразу стане улюбленою. Цей рецепт від "Фокусу" обов’язково сподобається тим, хто любить овочі в будь-якому вигляді.

Як приготувати овочевий салат на зиму

Інгредієнти:

  • огірки — 1 кг;
  • помідори — 1 кг;
  • капуста — 400 г;
  • перець — 250 г;
  • цибуля — 250 г;
  • пучок петрушки;
  • олія рослинна — 150 мл;
  • сіль — 1,5 ст. л;
  • оцет 9% — 2-3 ст. л;
  • цукор — 4 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Спочатку готуємо всі овочі. Капусту шаткуємо, огірки нарізаємо кружальцями, а помідори — часточками. Цибулю чистимо, нарізаємо півкільцями, перець — соломкою, а петрушку нарізаємо.
  2. Всі овочі змішуємо у великій мисці, туди ж додаємо олію, сіль, цукор і оцет. Все перемішуємо та залишаємо на півтори години, періодично помішуючи.
  3. Після того, як овочі пустять сік, розкладіть їх по банках і прикрийте кришками.
  4. Банки із салатом поставте стерилізувати (на підлогу літрову банку потрібно 10-12 хвилин після закипання води). Закрийте кришками, переверніть дном догори, укутайте і залиште до повного остигання.

Як правильно зберігати заготівлі, читайте у матеріалі "Телеграфа". Насолоджуйтесь взимку чудовою стравою.

Теги:
#Рецепт #Салат #Заготовки на зиму #Консервація #Готуємо вдома