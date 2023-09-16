Вчені дізнались, який бутерброд — найкращий у світі: як його приготувати

Назвали ідеальне поєднання хліба та начинки

Ми розповідали, як приготувати дивовижний італійський сендвіч з беконом. Але ясно одне: бутерброди — одна з найпопулярніших страв у світі. Вчені здаадлись ідеєю визначити, яким же є рецепт ідеального бутерброда.

Як пише "Фокус" з посиланням на Daily Mail, у опитуванні взяли участь 2000 реципієнтів. Така склали рецепт ідеального бутерброда, в якому гармонійно поєднуються хліб, сир, шинка та помідори.

Серед опитуваних 54% вважають, що ідеальний бутерброд повинен включати скибочки помідора, 39% — сир чедер, ще 39% — шинку зі Шварцвальда. Понад половина опитаних вважають за краще підсмажити сендвіч до скоринки на грилі або сковороді.

Дослідники також встановили, що одними з найвдаліших овочевих складових сендвіча є помідори, цибуля та огірки. Найпопулярнішим виявився соус для барбекю, майонез та медова гірчиця. Попри свою популярність, кетчуп не дуже підходить для холодних бутербродів.

Найпопулярнішою білковою складовою є шинка зі Шварцвальда, одразу за нею в рейтинзі йде медова індичка і звичайна шинка. Найбільш популярним сиром для сендвічів є чедер.

Більшість опитаних віддають перевагу "здоровим" варіантам — цільнозерновому хлібу або хлібу на заквасці. Ми розповідали, як спекти вдома незвичний хліб із сиром — такі скибочки теж чудово підійдуть, хоч і не увійшли до рейтингу.