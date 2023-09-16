Закриєте сотню банок — і буде мало: рецепт фантастичної хрумкої заготівлі на зиму

Цей рецепт вам захочеться повторювати щороку

Ми розповідали, як смачно закрити на зиму аджику. Тепер ділимось рецептом смачного лечо з огірками.

Секрет цієї заготівлі в цьому, що вона не має точної рецептури. Але обов’язковими інгредієнтами повинні бути огірки, помідори та солодкий перець. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя". Компонентів вистачить на 4 банки по 0,5 літра.

Інгредієнти:

Огірки – 1 кг

Помідори – 700 г

Солодкий перець – 400 г

Цукровий пісок – 100 г

Сіль – 40 г (або на свій смак)

Соняшникова олія – 50 г

Оцет 9% – 50 мл

Часник – 5-6 зубчиків

Гострий перець – 1 маленький стручок (за бажанням)

Спосіб приготування:

Овочі добре промиваємо під проточною водою. Перець очищаємо від насіння. У помідорів видаляємо основи плодоніжок. Чистимо від лушпиння зубчики часнику. У огірків зрізаємо кінчики. Подрібнюємо до пюре нарізані шматочками помідори та гострий перець. Солодкий перець кришимо кубиками чи соломкою. У каструлю з подрібненими помідорами додаємо нарізаний перець, цукор, сіль, олію. Перемішуємо та ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і проварюємо ще 2-3 хвилини. Тоді викладаємо нарізані кружечками огірки. Коли закипить, варимо ще 5-6 хвилин. Хвилини за три до закінчення варіння додаємо оцет і часник, пропущений через прес. Готовий салат розкладаємо по стерилізованих банках. Закочуємо кришками.

Заготівля виходить дуже смачна і ароматна. Також ми ділились оригінальним рецептом капусти на зиму.