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Закриєте сотню банок — і буде мало: рецепт фантастичної хрумкої заготівлі на зиму

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ароматне лечо з огірками, помідорами та перцем
Ароматне лечо з огірками, помідорами та перцем. Фото 1 хвилина

Цей рецепт вам захочеться повторювати щороку

Ми розповідали, як смачно закрити на зиму аджику. Тепер ділимось рецептом смачного лечо з огірками.

Секрет цієї заготівлі в цьому, що вона не має точної рецептури. Але обов’язковими інгредієнтами повинні бути огірки, помідори та солодкий перець. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя". Компонентів вистачить на 4 банки по 0,5 літра.

Інгредієнти:

  • Огірки – 1 кг
  • Помідори – 700 г
  • Солодкий перець – 400 г
  • Цукровий пісок – 100 г
  • Сіль – 40 г (або на свій смак)
  • Соняшникова олія – 50 г
  • Оцет 9% – 50 мл
  • Часник – 5-6 зубчиків
  • Гострий перець – 1 маленький стручок (за бажанням)

Спосіб приготування:

  1. Овочі добре промиваємо під проточною водою. Перець очищаємо від насіння. У помідорів видаляємо основи плодоніжок. Чистимо від лушпиння зубчики часнику. У огірків зрізаємо кінчики.
  2. Подрібнюємо до пюре нарізані шматочками помідори та гострий перець. Солодкий перець кришимо кубиками чи соломкою.
  3. У каструлю з подрібненими помідорами додаємо нарізаний перець, цукор, сіль, олію. Перемішуємо та ставимо на вогонь.
  4. Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і проварюємо ще 2-3 хвилини. Тоді викладаємо нарізані кружечками огірки.
  5. Коли закипить, варимо ще 5-6 хвилин. Хвилини за три до закінчення варіння додаємо оцет і часник, пропущений через прес.
  6. Готовий салат розкладаємо по стерилізованих банках. Закочуємо кришками.

Заготівля виходить дуже смачна і ароматна. Також ми ділились оригінальним рецептом капусти на зиму.

Теги:
#Рецепт #Огірки #Консервація #Лечо