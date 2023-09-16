Закриєте сотню банок — і буде мало: рецепт фантастичної хрумкої заготівлі на зиму
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Цей рецепт вам захочеться повторювати щороку
Ми розповідали, як смачно закрити на зиму аджику. Тепер ділимось рецептом смачного лечо з огірками.
Секрет цієї заготівлі в цьому, що вона не має точної рецептури. Але обов’язковими інгредієнтами повинні бути огірки, помідори та солодкий перець. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя". Компонентів вистачить на 4 банки по 0,5 літра.
Інгредієнти:
- Огірки – 1 кг
- Помідори – 700 г
- Солодкий перець – 400 г
- Цукровий пісок – 100 г
- Сіль – 40 г (або на свій смак)
- Соняшникова олія – 50 г
- Оцет 9% – 50 мл
- Часник – 5-6 зубчиків
- Гострий перець – 1 маленький стручок (за бажанням)
Спосіб приготування:
- Овочі добре промиваємо під проточною водою. Перець очищаємо від насіння. У помідорів видаляємо основи плодоніжок. Чистимо від лушпиння зубчики часнику. У огірків зрізаємо кінчики.
- Подрібнюємо до пюре нарізані шматочками помідори та гострий перець. Солодкий перець кришимо кубиками чи соломкою.
- У каструлю з подрібненими помідорами додаємо нарізаний перець, цукор, сіль, олію. Перемішуємо та ставимо на вогонь.
- Доводимо до кипіння, зменшуємо вогонь і проварюємо ще 2-3 хвилини. Тоді викладаємо нарізані кружечками огірки.
- Коли закипить, варимо ще 5-6 хвилин. Хвилини за три до закінчення варіння додаємо оцет і часник, пропущений через прес.
- Готовий салат розкладаємо по стерилізованих банках. Закочуємо кришками.
Заготівля виходить дуже смачна і ароматна. Також ми ділились оригінальним рецептом капусти на зиму.