Найсмачніший торт з найпростіших продуктів: фантастичний десерт "Карпатка"

Дуже вишуканий заварний торт

Ми розповідали, як приготувати дуже смачний сметанний пиріг. Тепер ділимось рецептом вишуканого заварного торта "Карпатка".

Цей пиріг виходить дуже ніжним та повітряним. Він може зберігатися в холодильнику кілька днів без втрати смаку.

Інгредієнти:

Вода — 100 мл

Молоко — 100 мл

Борошно — 140 г

Яйця — 4 шт

Вершкове масло — 80 г

Сіль — 1/2 ч.л.

Мигдальні пластівці — 15 г

Для крему:

Молоко — 600 мл

Цукор — 150 г

Кукурудзяний крохмаль — 60 г

Яйця — 2 шт

Ваніль — 6 г

Вершкове масло — 200 г

Ванільний цукор — 1/2 ч.л.

Спосіб приготування:

Для заварного тіста у сотейнику змішуємо масло, воду, молоко і сіль. Ставимо сотейник на невеликий вогонь, доводимо масу до кипіння. Просіюємо борошно в окрему мисочку. Як тільки суміш закипить, всипаємо в неї однією великою порцією одразу все борошно і заварюємо, ретельно розмішуючи дерев’яною ложкою. Тісто повинно перетворитися на щільну масу. Знімаємо його з вогню та перекладаємо в миску. Коли тісто охолоне до 70-80°С, по одному вводимо яйця і перемішуємо. Заварне тісто повинне вийти густим і тягучим. Половину тіста перекладаємо в роз’ємну форму, застелену папером для випічки, не вирівнюючи — поверхня вже випеченого коржа повинна нагадувати гірський хребет. Посипаємо корж мигдалевими пластівцями, ставимо все в духовку, розігріту до 200 ° С. Орієнтовний час випікання — 25-30 хвилин. Для крему все молоко, крім 150 мл, вливаємо в сотейник. Доводимо до кипіння. В цей час окремо збиваємо яйця, цукор і ваніль. Додаємо до маси крохмаль і перемішуємо. Половину закипілого молока вливаємо в яєчну суміш, активно перемішуємо і виливаємо всю масу назад в молоко. Весь час перемішуємо. Як тільки крем закипів, вимикаємо вогонь. Мішаємо його ще пару хвилин. Готовий крем "в контакт" накриваємо харчовою плівкою. Охолоджуємо. Перед самим додаванням крему вмішуємо в нього збите міксером вершкове масло. Збираємо пиріг.

Готовий десерт ставимо в холодильник на 3 години або на всю ніч. Також ми розповідали, як приготувати ніжні апельсинові мармеладні рулетики.