Найсмачніший торт з найпростіших продуктів: фантастичний десерт "Карпатка"
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дуже вишуканий заварний торт
Ми розповідали, як приготувати дуже смачний сметанний пиріг. Тепер ділимось рецептом вишуканого заварного торта "Карпатка".
Цей пиріг виходить дуже ніжним та повітряним. Він може зберігатися в холодильнику кілька днів без втрати смаку.
Інгредієнти:
- Вода — 100 мл
- Молоко — 100 мл
- Борошно — 140 г
- Яйця — 4 шт
- Вершкове масло — 80 г
- Сіль — 1/2 ч.л.
- Мигдальні пластівці — 15 г
Для крему:
- Молоко — 600 мл
- Цукор — 150 г
- Кукурудзяний крохмаль — 60 г
- Яйця — 2 шт
- Ваніль — 6 г
- Вершкове масло — 200 г
- Ванільний цукор — 1/2 ч.л.
Спосіб приготування:
- Для заварного тіста у сотейнику змішуємо масло, воду, молоко і сіль. Ставимо сотейник на невеликий вогонь, доводимо масу до кипіння.
- Просіюємо борошно в окрему мисочку. Як тільки суміш закипить, всипаємо в неї однією великою порцією одразу все борошно і заварюємо, ретельно розмішуючи дерев’яною ложкою.
- Тісто повинно перетворитися на щільну масу. Знімаємо його з вогню та перекладаємо в миску. Коли тісто охолоне до 70-80°С, по одному вводимо яйця і перемішуємо.
- Заварне тісто повинне вийти густим і тягучим. Половину тіста перекладаємо в роз’ємну форму, застелену папером для випічки, не вирівнюючи — поверхня вже випеченого коржа повинна нагадувати гірський хребет.
- Посипаємо корж мигдалевими пластівцями, ставимо все в духовку, розігріту до 200 ° С. Орієнтовний час випікання — 25-30 хвилин.
- Для крему все молоко, крім 150 мл, вливаємо в сотейник. Доводимо до кипіння. В цей час окремо збиваємо яйця, цукор і ваніль. Додаємо до маси крохмаль і перемішуємо.
- Половину закипілого молока вливаємо в яєчну суміш, активно перемішуємо і виливаємо всю масу назад в молоко. Весь час перемішуємо.
- Як тільки крем закипів, вимикаємо вогонь. Мішаємо його ще пару хвилин.
- Готовий крем "в контакт" накриваємо харчовою плівкою. Охолоджуємо.
- Перед самим додаванням крему вмішуємо в нього збите міксером вершкове масло. Збираємо пиріг.
Готовий десерт ставимо в холодильник на 3 години або на всю ніч. Також ми розповідали, як приготувати ніжні апельсинові мармеладні рулетики.