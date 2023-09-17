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Обід за прабабусиними рецептами: стародавній український рецепт нагодує всю родину (відео)

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Стародавня українська страва бурячанка — це смачно та корисно
Стародавня українська страва бурячанка — це смачно та корисно. Фото Скріншот відео

Незвичайний суп підкорить усю родину

Солодкуватий і насичений смак буряків знайомий нам з дитинства. Вона робить будь-яку нашу страву яскравішою. До того ж цей овоч неймовірно поживний та насичений корисними речовинами.

"Кухня як Релакс" ділиться рецептом бурячанки — стародавньої української страви з молодих буряків. Цей незаслужено забутий суп виходив дуже смачним, корисним, а їсти його можна гарячим і холодним. Спробуємо?

Як приготувати бурячанку з молодих буряків

Інгредієнти:

  • 4 пучки зелені молодих буряків (тільки листя);
  • 2-3 молоді моркви;
  • сіль, мелений чорний перець — до свого смаку;
  • пшоно — 100-150 г;
  • 2 молоді цибулини;
  • вершки – 30 мл (або 3-4 ложки сметани);
  • яйце — 1 шт.;
  • кріп свіжий — пучок;
  • пажитник — ½ ч. л.;
  • оцет — ½ ч. л.;
  • сало — 100-150 р.

Спосіб приготування:

  1. Листя буряка миємо і дрібно нарізаємо. Складаємо їх у каструлю, додаємо нарізану кружальцями моркву. Овочі повністю заливаємо холодною водою, щоб вона їх повністю покривала, солимо і ставимо на вогонь.
  2. Пшоно ретельно промиваємо і засипаємо в чашу блендера. Цибулю чистимо, нарізаємо, відправляємо до пшона. Додаємо вершки та збиваємо до однорідності. В масу відправляємо яйце і знову все збиваємо.
  3. Коли морква стане м’якою, в овочевий бульйон поступово додаємо пшоняну масу. Все перемішуємо та даємо знову закипіти.
  4. Додаємо в бурячанку дрібно нарізаний кріп, перець і пажитник, а в кінці приготування оцет. Даємо закипіти та чекаємо, доки суп стане приємного рожевого відтінку.
  5. Для приготування підливи дрібно нарізаємо сало, відправляємо суху сковороду на середній вогонь і обсмажуємо до шкварок.
  6. Подаємо бурячанку на стіл, посипаючи свіжим кропом і поливаючи шкварками.
Бурячанка — давня українська страва

Приготуйте до цієї приголомшливої страви пампушки з часником за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Рецепт #Буряк #Суп #Перша страва #Готуємо вдома