Обід за прабабусиними рецептами: стародавній український рецепт нагодує всю родину (відео)
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Незвичайний суп підкорить усю родину
Солодкуватий і насичений смак буряків знайомий нам з дитинства. Вона робить будь-яку нашу страву яскравішою. До того ж цей овоч неймовірно поживний та насичений корисними речовинами.
"Кухня як Релакс" ділиться рецептом бурячанки — стародавньої української страви з молодих буряків. Цей незаслужено забутий суп виходив дуже смачним, корисним, а їсти його можна гарячим і холодним. Спробуємо?
Як приготувати бурячанку з молодих буряків
Інгредієнти:
- 4 пучки зелені молодих буряків (тільки листя);
- 2-3 молоді моркви;
- сіль, мелений чорний перець — до свого смаку;
- пшоно — 100-150 г;
- 2 молоді цибулини;
- вершки – 30 мл (або 3-4 ложки сметани);
- яйце — 1 шт.;
- кріп свіжий — пучок;
- пажитник — ½ ч. л.;
- оцет — ½ ч. л.;
- сало — 100-150 р.
Спосіб приготування:
- Листя буряка миємо і дрібно нарізаємо. Складаємо їх у каструлю, додаємо нарізану кружальцями моркву. Овочі повністю заливаємо холодною водою, щоб вона їх повністю покривала, солимо і ставимо на вогонь.
- Пшоно ретельно промиваємо і засипаємо в чашу блендера. Цибулю чистимо, нарізаємо, відправляємо до пшона. Додаємо вершки та збиваємо до однорідності. В масу відправляємо яйце і знову все збиваємо.
- Коли морква стане м’якою, в овочевий бульйон поступово додаємо пшоняну масу. Все перемішуємо та даємо знову закипіти.
- Додаємо в бурячанку дрібно нарізаний кріп, перець і пажитник, а в кінці приготування оцет. Даємо закипіти та чекаємо, доки суп стане приємного рожевого відтінку.
- Для приготування підливи дрібно нарізаємо сало, відправляємо суху сковороду на середній вогонь і обсмажуємо до шкварок.
- Подаємо бурячанку на стіл, посипаючи свіжим кропом і поливаючи шкварками.
Приготуйте до цієї приголомшливої страви пампушки з часником за рецептом "Телеграфа". Смачного!