Щоб не вмикати духовку: від такої запіканки за хвилину не залишиться ні крихти

Не шукайте інших рецептів – цей найкращий!

Сніданок — один з найважливіших прийомів їжі. Дуже хочеться, щоб він був і смачним, і корисним, і швидким у приготуванні.

Пишна сирна запіканка за рецептом Shuba відповідає всім критеріям! До того ж для її приготування навіть не доведеться вмикати духовку — вам знадобиться лише сковорода. За бажанням до сирної маси для запіканки ви можете додати родзинки, сезонні ягоди або нарізані фрукти.

Як приготувати сирну запіканку в сковороді

Інгредієнти на 2 порції:

сир 9% — 600 г;

розм’якшене масло вершкове 73% — 1 ст. л.;

яйця курячі — 2 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

цукор ванільний – 1 ч. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

манка — 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Сир, вершкове масло, яйця, цукор та ванільний цукор збиваємо блендером. В отриману масу додаємо розпушувач та манку, все перемішуємо. Дно сковороди застилаємо пергаментом і при необхідності змащуємо олією, виливаємо зверху сирну масу і розрівнюємо. Сковороду накриваємо кришкою та готуємо запіканку на слабкому вогні 20-25 хвилин. Вогонь вимикаємо, знімаємо кришку і залишаємо запіканку остигати.

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