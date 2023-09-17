Щоб не вмикати духовку: від такої запіканки за хвилину не залишиться ні крихти
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Не шукайте інших рецептів – цей найкращий!
Сніданок — один з найважливіших прийомів їжі. Дуже хочеться, щоб він був і смачним, і корисним, і швидким у приготуванні.
Пишна сирна запіканка за рецептом Shuba відповідає всім критеріям! До того ж для її приготування навіть не доведеться вмикати духовку — вам знадобиться лише сковорода. За бажанням до сирної маси для запіканки ви можете додати родзинки, сезонні ягоди або нарізані фрукти.
Як приготувати сирну запіканку в сковороді
Інгредієнти на 2 порції:
- сир 9% — 600 г;
- розм’якшене масло вершкове 73% — 1 ст. л.;
- яйця курячі — 2 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- цукор ванільний – 1 ч. л.;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- манка — 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Сир, вершкове масло, яйця, цукор та ванільний цукор збиваємо блендером. В отриману масу додаємо розпушувач та манку, все перемішуємо.
- Дно сковороди застилаємо пергаментом і при необхідності змащуємо олією, виливаємо зверху сирну масу і розрівнюємо.
- Сковороду накриваємо кришкою та готуємо запіканку на слабкому вогні 20-25 хвилин. Вогонь вимикаємо, знімаємо кришку і залишаємо запіканку остигати.
Пропонуємо приготувати запіканку з ягодами за рецептом "Телеграфа". Смачного!