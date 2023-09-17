Відбивні вийдуть соковитими та ароматними: хитрий рецепт

Спробуйте і ви не пошкодуєте!

Смачні, соковиті відбивні – це класика кулінарії. Їх легко приготувати, але також легко зіпсувати.

Однак не допустити цього і перетворити звичайні відбивні на ресторанну страву допоможе цибулевий кляр. Саме з ним м’ясо стане набагато ароматнішим, смачнішим і апетитнішим. Така страва за рецептом Рixelinform сподобається навіть перебірливим гостям і вони проситимуть рецепт.

Як приготувати відбивні у цибульному клярі.

Інгредієнти:

філе курки – 500 г;

цибуля – 2 шт.;

сметана та майонез – по 2 ст. л.;

яйця – 2 шт.;

борошно – 3 ложки;

сіль — чверть чайної ложки;

чорний перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

М’ясо миємо, нарізаємо шматочками та відбиваємо з обох боків. Майбутні відбивні солимо та перчимо. Цибулю чистимо і подрібнюємо в блендері. Туди ж додаємо сметану та майонез, все знову перебиваємо. До цибульної маси додаємо яйця, сіль, борошно та перець. Усі ретельно перемішуємо до однорідного стану. Кожну відбивну опускаємо на кілька секунд у кляр і викладаємо на розігріту сковороду з олією. Смажимо м’ясо під кришкою на середньому вогні до золотистого кольору.

Раніше ми розповідали, як смажать відбивні у дорогих ресторанах. Вони вийдуть найсмачнішими, соковитими та ароматними.