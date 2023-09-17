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Відбивні вийдуть соковитими та ароматними: хитрий рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Відбивні стануть ще соковитішими
Відбивні стануть ще соковитішими. Фото harchi.info

Спробуйте і ви не пошкодуєте!

Смачні, соковиті відбивні – це класика кулінарії. Їх легко приготувати, але також легко зіпсувати.

Однак не допустити цього і перетворити звичайні відбивні на ресторанну страву допоможе цибулевий кляр. Саме з ним м’ясо стане набагато ароматнішим, смачнішим і апетитнішим. Така страва за рецептом Рixelinform сподобається навіть перебірливим гостям і вони проситимуть рецепт.

Як приготувати відбивні у цибульному клярі.

Інгредієнти:

  • філе курки – 500 г;
  • цибуля – 2 шт.;
  • сметана та майонез – по 2 ст. л.;
  • яйця – 2 шт.;
  • борошно – 3 ложки;
  • сіль — чверть чайної ложки;
  • чорний перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо миємо, нарізаємо шматочками та відбиваємо з обох боків. Майбутні відбивні солимо та перчимо.
  2. Цибулю чистимо і подрібнюємо в блендері. Туди ж додаємо сметану та майонез, все знову перебиваємо.
  3. До цибульної маси додаємо яйця, сіль, борошно та перець. Усі ретельно перемішуємо до однорідного стану.
  4. Кожну відбивну опускаємо на кілька секунд у кляр і викладаємо на розігріту сковороду з олією. Смажимо м’ясо під кришкою на середньому вогні до золотистого кольору.

Раніше ми розповідали, як смажать відбивні у дорогих ресторанах. Вони вийдуть найсмачнішими, соковитими та ароматними.

Теги:
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