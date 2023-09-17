Відбивні вийдуть соковитими та ароматними: хитрий рецепт
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Спробуйте і ви не пошкодуєте!
Смачні, соковиті відбивні – це класика кулінарії. Їх легко приготувати, але також легко зіпсувати.
Однак не допустити цього і перетворити звичайні відбивні на ресторанну страву допоможе цибулевий кляр. Саме з ним м’ясо стане набагато ароматнішим, смачнішим і апетитнішим. Така страва за рецептом Рixelinform сподобається навіть перебірливим гостям і вони проситимуть рецепт.
Як приготувати відбивні у цибульному клярі.
Інгредієнти:
- філе курки – 500 г;
- цибуля – 2 шт.;
- сметана та майонез – по 2 ст. л.;
- яйця – 2 шт.;
- борошно – 3 ложки;
- сіль — чверть чайної ложки;
- чорний перець – на свій смак.
Спосіб приготування:
- М’ясо миємо, нарізаємо шматочками та відбиваємо з обох боків. Майбутні відбивні солимо та перчимо.
- Цибулю чистимо і подрібнюємо в блендері. Туди ж додаємо сметану та майонез, все знову перебиваємо.
- До цибульної маси додаємо яйця, сіль, борошно та перець. Усі ретельно перемішуємо до однорідного стану.
- Кожну відбивну опускаємо на кілька секунд у кляр і викладаємо на розігріту сковороду з олією. Смажимо м’ясо під кришкою на середньому вогні до золотистого кольору.
Раніше ми розповідали, як смажать відбивні у дорогих ресторанах. Вони вийдуть найсмачнішими, соковитими та ароматними.