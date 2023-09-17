Ви сумніватиметеся, що взагалі готували: такий салат із "Мівіною" зникне з тарілок за секунди

Страва швидко готується та швидко з’їдається

Найрізноманітніші салати готуються на кожній кухні досить часто. Нарізати продукти, приготувати заправку і все змішати — це універсальний рецепт страви.

А що, якщо використовувати салат локшину швидкого приготування? Вийде проста і неймовірно смачна страва. Ви можете навіть просто намазувати на хліб і багет. Shuba рекомендує додавати до нього улюблені продукти – від грибів та до крабових паличок. Такою стравою можна перекусити, і поставити на святковий стіл.

Як приготувати салат з "Мівіною"

Інгредієнти на 4 порції:

вермішель "Мівіна" — 1 шт.;

варені курячі яйця — 2 шт.;

вода — 200 мл;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

майонез 72% — 100 г;

огірки мариновані — 2 шт.;

варена ковбаса — 150 г;

перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Локшину швидкого приготування відправте в миску і додайте спеції з пакетика. Все залийте окропом. Після закінчення зазначеного на упаковці часу злийте рідину, локшину перекладіть в салатник. Цибулю дрібно наріжте, ковбасу поріжте кубиками. Все відправте до локшини. Солоні огірки наріжте кубиками, подрібніть варені яйця, відправте все в салатник. Додайте майонез та перець до смаку, все перемішайте. Салат готовий.

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