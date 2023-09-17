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Ви сумніватиметеся, що взагалі готували: такий салат із "Мівіною" зникне з тарілок за секунди

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такий салат виходить швидким та поживним
Такий салат виходить швидким та поживним. Фото shuba.life

Страва швидко готується та швидко з’їдається

Найрізноманітніші салати готуються на кожній кухні досить часто. Нарізати продукти, приготувати заправку і все змішати — це універсальний рецепт страви.

А що, якщо використовувати салат локшину швидкого приготування? Вийде проста і неймовірно смачна страва. Ви можете навіть просто намазувати на хліб і багет. Shuba рекомендує додавати до нього улюблені продукти – від грибів та до крабових паличок. Такою стравою можна перекусити, і поставити на святковий стіл.

Як приготувати салат з "Мівіною"

Інгредієнти на 4 порції:

  • вермішель "Мівіна" — 1 шт.;
  • варені курячі яйця — 2 шт.;
  • вода — 200 мл;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • майонез 72% — 100 г;
  • огірки мариновані — 2 шт.;
  • варена ковбаса — 150 г;
  • перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Локшину швидкого приготування відправте в миску і додайте спеції з пакетика. Все залийте окропом. Після закінчення зазначеного на упаковці часу злийте рідину, локшину перекладіть в салатник.
  2. Цибулю дрібно наріжте, ковбасу поріжте кубиками. Все відправте до локшини.
  3. Солоні огірки наріжте кубиками, подрібніть варені яйця, відправте все в салатник.
  4. Додайте майонез та перець до смаку, все перемішайте. Салат готовий.

"Телеграф" рекомендує ще один ситний салат з "Мівіною". Прості інгредієнти, пару хвилин часу — і страва готова!

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