Ви сумніватиметеся, що взагалі готували: такий салат із "Мівіною" зникне з тарілок за секунди
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Страва швидко готується та швидко з’їдається
Найрізноманітніші салати готуються на кожній кухні досить часто. Нарізати продукти, приготувати заправку і все змішати — це універсальний рецепт страви.
А що, якщо використовувати салат локшину швидкого приготування? Вийде проста і неймовірно смачна страва. Ви можете навіть просто намазувати на хліб і багет. Shuba рекомендує додавати до нього улюблені продукти – від грибів та до крабових паличок. Такою стравою можна перекусити, і поставити на святковий стіл.
Як приготувати салат з "Мівіною"
Інгредієнти на 4 порції:
- вермішель "Мівіна" — 1 шт.;
- варені курячі яйця — 2 шт.;
- вода — 200 мл;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- майонез 72% — 100 г;
- огірки мариновані — 2 шт.;
- варена ковбаса — 150 г;
- перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Локшину швидкого приготування відправте в миску і додайте спеції з пакетика. Все залийте окропом. Після закінчення зазначеного на упаковці часу злийте рідину, локшину перекладіть в салатник.
- Цибулю дрібно наріжте, ковбасу поріжте кубиками. Все відправте до локшини.
- Солоні огірки наріжте кубиками, подрібніть варені яйця, відправте все в салатник.
- Додайте майонез та перець до смаку, все перемішайте. Салат готовий.
"Телеграф" рекомендує ще один ситний салат з "Мівіною". Прості інгредієнти, пару хвилин часу — і страва готова!