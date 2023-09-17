Кабачкова лихоманка триває: такі котлетки вийдуть не гірші за м’ясні

Заради них ви купуватимете всі кабачки у місті

Ми звикли при слові "котлети" представляти м’ясну страву з часником у панірувальних сухарях – мабуть, це найпопулярніший рецепт. А чи можна урізноманітнити цей рецепт?

"Бабусині рецепти" пропонують приготувати неймовірні ароматні та ситні котлети без грама фаршу, а лише з рису та кабачків. Страва не залишить вас байдужим: готується вона недовго з підручних продуктів, а на смак виходить фантастичною.

Як приготувати кабачкові котлети

Інгредієнти:

рис – 160 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукіні чи кабачок – 2 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

яйце – 1шт.;

червоний солодкий мелений перець – 0,5 ч. л.;

гострий червоний перець – 0,5 ч. л.;

борошно — 20 г.

Спосіб приготування:

Рис ретельно промиваємо кілька разів, викладаємо в каструлю, солимо, заливаємо водою і варимо до готовності. Цукіні миємо, сушимо, чистимо, видаляємо плодоніжку і натираємо на великій тертці, віджимаємо від зайвої рідини. Цибулю чистимо і нарізаємо маленькими шматочками. У готовий рис розбиваємо яйця, викладаємо цибулю та кабачок. До отриманої маси висипаємо червоний мелений перець, гострий перець, все перемішуємо руками. Додаємо муку, знову все перемішуємо. У сковороді розігріваємо олію. Ложкою викладаємо рисово-кабачкову масу у сковороду. Котлети обсмажуємо на середньому вогні з боків до золотистої скоринки.

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