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Кабачкова лихоманка триває: такі котлетки вийдуть не гірші за м’ясні

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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У цих биточках немає ні грама м’яса
У цих биточках немає ні грама м’яса. Фото babusyni-retsepty

Заради них ви купуватимете всі кабачки у місті

Ми звикли при слові "котлети" представляти м’ясну страву з часником у панірувальних сухарях – мабуть, це найпопулярніший рецепт. А чи можна урізноманітнити цей рецепт?

"Бабусині рецепти" пропонують приготувати неймовірні ароматні та ситні котлети без грама фаршу, а лише з рису та кабачків. Страва не залишить вас байдужим: готується вона недовго з підручних продуктів, а на смак виходить фантастичною.

Як приготувати кабачкові котлети

Інгредієнти:

  • рис – 160 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукіні чи кабачок – 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • яйце – 1шт.;
  • червоний солодкий мелений перець – 0,5 ч. л.;
  • гострий червоний перець – 0,5 ч. л.;
  • борошно — 20 г.

Спосіб приготування:

  1. Рис ретельно промиваємо кілька разів, викладаємо в каструлю, солимо, заливаємо водою і варимо до готовності.
  2. Цукіні миємо, сушимо, чистимо, видаляємо плодоніжку і натираємо на великій тертці, віджимаємо від зайвої рідини.
  3. Цибулю чистимо і нарізаємо маленькими шматочками.
  4. У готовий рис розбиваємо яйця, викладаємо цибулю та кабачок.
  5. До отриманої маси висипаємо червоний мелений перець, гострий перець, все перемішуємо руками. Додаємо муку, знову все перемішуємо.
  6. У сковороді розігріваємо олію. Ложкою викладаємо рисово-кабачкову масу у сковороду. Котлети обсмажуємо на середньому вогні з боків до золотистої скоринки.

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