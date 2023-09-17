Кабачкова лихоманка триває: такі котлетки вийдуть не гірші за м’ясні
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Заради них ви купуватимете всі кабачки у місті
Ми звикли при слові "котлети" представляти м’ясну страву з часником у панірувальних сухарях – мабуть, це найпопулярніший рецепт. А чи можна урізноманітнити цей рецепт?
"Бабусині рецепти" пропонують приготувати неймовірні ароматні та ситні котлети без грама фаршу, а лише з рису та кабачків. Страва не залишить вас байдужим: готується вона недовго з підручних продуктів, а на смак виходить фантастичною.
Як приготувати кабачкові котлети
Інгредієнти:
- рис – 160 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукіні чи кабачок – 2 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- яйце – 1шт.;
- червоний солодкий мелений перець – 0,5 ч. л.;
- гострий червоний перець – 0,5 ч. л.;
- борошно — 20 г.
Спосіб приготування:
- Рис ретельно промиваємо кілька разів, викладаємо в каструлю, солимо, заливаємо водою і варимо до готовності.
- Цукіні миємо, сушимо, чистимо, видаляємо плодоніжку і натираємо на великій тертці, віджимаємо від зайвої рідини.
- Цибулю чистимо і нарізаємо маленькими шматочками.
- У готовий рис розбиваємо яйця, викладаємо цибулю та кабачок.
- До отриманої маси висипаємо червоний мелений перець, гострий перець, все перемішуємо руками. Додаємо муку, знову все перемішуємо.
- У сковороді розігріваємо олію. Ложкою викладаємо рисово-кабачкову масу у сковороду. Котлети обсмажуємо на середньому вогні з боків до золотистої скоринки.
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