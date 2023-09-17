Змішали, запекли — і одразу в рот: найпростіший рецепт козинак

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Фантастичні козинаки — улюблена багатьма з дитинства насолода. Пропонуємо піддатися спогадам та приготувати цей десерт удома, адже нічого складного у цьому немає.

Традиційно ця смакота готується з горіхів, але YouTube-канал "Свідома їжа" пропонує в рецепт додати улюблене насіння та банани. Всі ці інгредієнти смачні й окремо, а в цьому десерті вони чудово доповнюють один одного. Десерт не містить меду та цукру, і, отже, не завдає шкоди здоров’ю та фігурі. Такий смачний та корисний десерт сподобається вам та вашим близьким.

Як приготувати домашні козинаки

Інгредієнти:

2 банани;

300 г будь-якого улюбленого насіння та горіхів (у рецепті використані кунжут, мак, льон, чіа, насіння гарбуза, арахіс, волоський горіх, мигдаль) — пропорції не важливі.

Спосіб приготування:

Розімніть банани вилкою. У отримане пюре додайте насіння та горіхи. Деко застеліть пергаментним папером. Викладіть отриману масу і сформуйте корж прямокутної форми. Розріжте його на невеликі шматочки. Випікайте козинаки в духовці протягом 20 хвилин за температури 180 °C.

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