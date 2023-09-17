Просто візьміть шість яблук та трохи борошна: пиріг, на який збіжаться всі сусіди

У тисячу разів краще шарлотки!

У сезон яблук хочеться поласувати випічкою з улюбленими фруктами. Якщо пробували готувати навіть шарлотку без тіста, пропонуємо ще один варіант незвичайного пирога яблучного.

Така випічка від "Бабусиних рецептів" здивує близьких навіть своїм зовнішнім виглядом. Спробувавши, коханий та діти закохаються в неї з першого шматочка.

Як приготувати яблучний пиріг

Інгредієнти:

сметана – 150 г;

яєчний жовток – 2 шт.;

цукор – 100 г;

борошно — 400 г;

розпушувач – 1 ч. л.;

вершкове масло – 200 г;

яблуко — 6 шт.;

яєчний білок – 1 шт.

Спосіб приготування:

Сметану перемішуємо з яєчними жовтками, цукровим піском, все ретельно перемішуємо. Борошно просіюємо і змішуємо з розпушувачем. Туди ж викладаємо холодну вершкову олію, руками робимо вершкову крихту. Додаємо її до сметанної суміші, руками замішуємо еластичне тісто. Накриваємо плівкою та ховаємо в холодильник на 10 хвилин. У яблук видаляємо шкірку та насіння, кожне яблуко ділимо на дві частини. Через вказаний час дістаємо тісто. Ділимо його на дві частини, кожну розкочуємо у квадратний пласт однакового розміру. На один пласт на невеликій відстані викладаємо половинки яблук. Проміжки між яблуками змащуємо яєчним білком. Яблука за бажанням посипаємо корицею, накриваємо другим пластом, защипуємо краї та притискаємо один пласт до іншого в проміжках між яблуками. Застилаємо пергаментом деко, викладаємо пиріг і випікаємо при 180 градусах 30-35 хвилин у духовці. За бажанням готовий пиріг можна посипати цукровою пудрою.

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