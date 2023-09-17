Велика миска салату з банки консерви: бюджетний рецепт смачної святкової закуски

Страва і на щодень, і до святкового столу

Ми розповідали, як із рибкою зробити смачний закусочний рулет з лаваша. Тепер ділимось рецептом дуже простого салату.

Він готується із доступних продуктів, а виходить смачним і вишуканим. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Яйця відварені – 3-4 шт.

Огірки мариновані – 2 шт.

Зелений горошок – 1 банка

Консерви рибні – 1 банка

Зелена цибуля

Майонез — до смаку

Спосіб приготування:

Салат готується дуже швидко за умови, що яйця відварені заздалегідь. Але навіть якщо ні, все одно вся страва з нуля не займає більше 15-20 хвилин. Яйця чистимо, кришимо та відправляємо у миску. Додаємо до смаку мариновані огірки. З консервованого горошку зливаємо рідину, зерна додаємо до салату. Їх кількість додаємо на власний розсуд. Додаємо вимиту і накришену зелену цибулю. Будь-яку консерву відкриваємо, розминаємо виделкою і додаємо в салат. Трохи перчимо, солі додавати не потрібно — і риба, і огірки, і горошок, і навіть майонез її містять. Заправляємо салат майонезом, перемішуємо.

Така закуска відмінно доповнить і повсякденний, і святковий столи. Просто як смачні та ситні бутерброди.