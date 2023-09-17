Велика миска салату з банки консерви: бюджетний рецепт смачної святкової закуски
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Страва і на щодень, і до святкового столу
Ми розповідали, як із рибкою зробити смачний закусочний рулет з лаваша. Тепер ділимось рецептом дуже простого салату.
Він готується із доступних продуктів, а виходить смачним і вишуканим. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- Яйця відварені – 3-4 шт.
- Огірки мариновані – 2 шт.
- Зелений горошок – 1 банка
- Консерви рибні – 1 банка
- Зелена цибуля
- Майонез — до смаку
Спосіб приготування:
- Салат готується дуже швидко за умови, що яйця відварені заздалегідь. Але навіть якщо ні, все одно вся страва з нуля не займає більше 15-20 хвилин.
- Яйця чистимо, кришимо та відправляємо у миску. Додаємо до смаку мариновані огірки. З консервованого горошку зливаємо рідину, зерна додаємо до салату. Їх кількість додаємо на власний розсуд. Додаємо вимиту і накришену зелену цибулю.
- Будь-яку консерву відкриваємо, розминаємо виделкою і додаємо в салат. Трохи перчимо, солі додавати не потрібно — і риба, і огірки, і горошок, і навіть майонез її містять. Заправляємо салат майонезом, перемішуємо.
Така закуска відмінно доповнить і повсякденний, і святковий столи. Просто як смачні та ситні бутерброди.