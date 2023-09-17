Гості оближуть тарілку після цієї закуски: ситний салат з квасолею та горіхами

Виходить дуже ситно і дуже смачно

Квасоля — це універсальний і дуже смачний продукт. Мало хто знає, та з неї можна готувати не лише поживні супи. Ділимось рецептом апетитного салату.

Крім квасолі, що складу страви входять горіхи та смажена цибуля — це поєднання може бути дещо незвичним, але дуже смачним. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

200 г. консервованої червоної квасолі;

50 г. волоських горіхів;

100 г. ріпчастої цибулі;

свіжа зелень за смаком;

сіль та чорний перець за смаком;

2 ст. л. рослинної олії.

Спосіб приготування:

Чищені горіхи обсмажуємо на сухій сковорідці, а потім подрібнюємо. Цибулю чистимо, нарізаємо півкільцями. Обсмажуємо її до золотистості на невеликій кількості олії. Також дрібно нарізаємо свіжу промиту і просушену зелень. В миску викладаємо консервовану квасолю, перед цим зливаємо зайву рідину, якщо вона є. Додаємо до страви цибулю, горіхи та зелень. Все ретельно перемішуємо. До смаку додаємо сіль та чорний перець. Заправляємо рослинною олією, ще раз перемішуємо та подаємо.

Салат варто їсти одразу — так він буде найсмачнішим. Також ми ділились рецептом апетитної закуски з баклажанів.