Гості оближуть тарілку після цієї закуски: ситний салат з квасолею та горіхами
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Виходить дуже ситно і дуже смачно
Квасоля — це універсальний і дуже смачний продукт. Мало хто знає, та з неї можна готувати не лише поживні супи. Ділимось рецептом апетитного салату.
Крім квасолі, що складу страви входять горіхи та смажена цибуля — це поєднання може бути дещо незвичним, але дуже смачним. Рецептом поділились на порталі "Вона".
Інгредієнти:
- 200 г. консервованої червоної квасолі;
- 50 г. волоських горіхів;
- 100 г. ріпчастої цибулі;
- свіжа зелень за смаком;
- сіль та чорний перець за смаком;
- 2 ст. л. рослинної олії.
Спосіб приготування:
- Чищені горіхи обсмажуємо на сухій сковорідці, а потім подрібнюємо. Цибулю чистимо, нарізаємо півкільцями.
- Обсмажуємо її до золотистості на невеликій кількості олії. Також дрібно нарізаємо свіжу промиту і просушену зелень.
- В миску викладаємо консервовану квасолю, перед цим зливаємо зайву рідину, якщо вона є. Додаємо до страви цибулю, горіхи та зелень.
- Все ретельно перемішуємо. До смаку додаємо сіль та чорний перець. Заправляємо рослинною олією, ще раз перемішуємо та подаємо.
Салат варто їсти одразу — так він буде найсмачнішим. Також ми ділились рецептом апетитної закуски з баклажанів.