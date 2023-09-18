Смачніше магазинного в тисячу разів: готуємо тонкий лаваш на сковороді з борошна та води

Смачніше за цей рецепт бути не може!

Лаваш завжди приходить нам на допомогу. Якщо хочеться швидко приготувати незвичайний сніданок — просто посмажте яйце в лаваші. Любите класичну шаурму – загорнути соковите м’ясо з овочами у лаваш займе кілька хвилин. Він завжди виручить і допоможе приготувати щось смачненьке.

Якщо ж хочете, щоб лаваш завжди був удома, приготуйте його за рецептом Shuba. Для цього вам знадобиться кілька простих інгредієнтів та трохи часу. Їсти його краще свіжим, а якщо щось залишиться – зберігайте у целофановому пакеті у холодильнику.

Як приготувати тонкий лаваш на сковороді

Інгредієнти на 5 порцій:

борошно пшеничне — 500 г;

вода — 250 мл;

олія соняшникова — 30 мл;

сіль — 5 г;

гірчиця — 10 г.

Спосіб приготування:

Борошно просійте, додайте теплу воду, гірчицю, олію та сіль і замісіть туге гладке тісто. Місіть протягом 10-15 хвилин. Накрийте його рушником та залиште на півгодини. На чисту поверхню з борошном викладіть тісто, зробіть ковбаску і наріжте на 10 рівних шматочків. Кожен розкотіть в тонкий шар завтовшки 1 мм. Нагрійте суху сковороду. Обсмажуйте на ній кожен лаваш по 1 — 1,5 хвилин з одного боку і 30 секунд з іншого.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати лаваш. Неймовірно прості хитрощі врятують бюджет.