Смачніше магазинного в тисячу разів: готуємо тонкий лаваш на сковороді з борошна та води
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Смачніше за цей рецепт бути не може!
Лаваш завжди приходить нам на допомогу. Якщо хочеться швидко приготувати незвичайний сніданок — просто посмажте яйце в лаваші. Любите класичну шаурму – загорнути соковите м’ясо з овочами у лаваш займе кілька хвилин. Він завжди виручить і допоможе приготувати щось смачненьке.
Якщо ж хочете, щоб лаваш завжди був удома, приготуйте його за рецептом Shuba. Для цього вам знадобиться кілька простих інгредієнтів та трохи часу. Їсти його краще свіжим, а якщо щось залишиться – зберігайте у целофановому пакеті у холодильнику.
Як приготувати тонкий лаваш на сковороді
Інгредієнти на 5 порцій:
- борошно пшеничне — 500 г;
- вода — 250 мл;
- олія соняшникова — 30 мл;
- сіль — 5 г;
- гірчиця — 10 г.
Спосіб приготування:
- Борошно просійте, додайте теплу воду, гірчицю, олію та сіль і замісіть туге гладке тісто. Місіть протягом 10-15 хвилин. Накрийте його рушником та залиште на півгодини.
- На чисту поверхню з борошном викладіть тісто, зробіть ковбаску і наріжте на 10 рівних шматочків. Кожен розкотіть в тонкий шар завтовшки 1 мм.
- Нагрійте суху сковороду. Обсмажуйте на ній кожен лаваш по 1 — 1,5 хвилин з одного боку і 30 секунд з іншого.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати лаваш. Неймовірно прості хитрощі врятують бюджет.