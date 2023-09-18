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Смачніше магазинного в тисячу разів: готуємо тонкий лаваш на сковороді з борошна та води

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Приготувати смачний лаваш вдома легко
Приготувати смачний лаваш вдома легко. Фото shuba.life

Смачніше за цей рецепт бути не може!

Лаваш завжди приходить нам на допомогу. Якщо хочеться швидко приготувати незвичайний сніданок — просто посмажте яйце в лаваші. Любите класичну шаурму – загорнути соковите м’ясо з овочами у лаваш займе кілька хвилин. Він завжди виручить і допоможе приготувати щось смачненьке.

Якщо ж хочете, щоб лаваш завжди був удома, приготуйте його за рецептом Shuba. Для цього вам знадобиться кілька простих інгредієнтів та трохи часу. Їсти його краще свіжим, а якщо щось залишиться – зберігайте у целофановому пакеті у холодильнику.

Як приготувати тонкий лаваш на сковороді

Інгредієнти на 5 порцій:

  • борошно пшеничне — 500 г;
  • вода — 250 мл;
  • олія соняшникова — 30 мл;
  • сіль — 5 г;
  • гірчиця — 10 г.

Спосіб приготування:

  1. Борошно просійте, додайте теплу воду, гірчицю, олію та сіль і замісіть туге гладке тісто. Місіть протягом 10-15 хвилин. Накрийте його рушником та залиште на півгодини.
  2. На чисту поверхню з борошном викладіть тісто, зробіть ковбаску і наріжте на 10 рівних шматочків. Кожен розкотіть в тонкий шар завтовшки 1 мм.
  3. Нагрійте суху сковороду. Обсмажуйте на ній кожен лаваш по 1 — 1,5 хвилин з одного боку і 30 секунд з іншого.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно зберігати лаваш. Неймовірно прості хитрощі врятують бюджет.

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#Рецепт #Лаваш #Готуємо вдома