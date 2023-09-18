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Майонез на молоці: для цього рецепту вам навіть яйця не знадобляться

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ви приготуєте майонез швидше, ніж сходите до магазину
Ви приготуєте майонез швидше, ніж сходите до магазину. Фото cesmak.info

Вам потрібно буде лише кілька хвилин на приготування

Сьогодні на магазинних полицях величезна різноманітність майонезів на будь-який смак та за будь-яку ціну. Але ми не завжди впевнені в якості покупного соусу. Може спробуємо зробити його вдома?

Хочемо запевнити вас: приготувати майонез за рецептом "Це Смак" дуже просто. Вам навіть не знадобляться яйця, а всі необхідні інгредієнти є у вашому холодильнику. Приготування соусу не займе багато часу — всього кілька хвилин, і вже можна заправляти салат або подавати продукт до інших страв. Якщо ви спробуєте домашній майонез один раз, ви більше ніколи не купуватимете цей соус у магазині — у вас вийде дешевше, смачніше і корисніше. Спробуйте – та переконайтесь!

Як приготувати густий майонез на молоці без яєць

Інгредієнти на 6 порцій:

  • молоко кімнатної температури – 100 мл;
  • соняшникова олія – 200 мл;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • оцет – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Соняшникову олію змішайте з молоком. Додайте сіль, цукор і збийте блендером до густини.
  2. В масу додайте гірчицю та оцет, перемішати до однорідного стану. Майонез готовий!

Рекомендуємо скуштувати класичний часниковий соус для салатів, картоплі та риби за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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#Рецепт #Майонез #Готуємо вдома