Майонез на молоці: для цього рецепту вам навіть яйця не знадобляться

Вам потрібно буде лише кілька хвилин на приготування

Сьогодні на магазинних полицях величезна різноманітність майонезів на будь-який смак та за будь-яку ціну. Але ми не завжди впевнені в якості покупного соусу. Може спробуємо зробити його вдома?

Хочемо запевнити вас: приготувати майонез за рецептом "Це Смак" дуже просто. Вам навіть не знадобляться яйця, а всі необхідні інгредієнти є у вашому холодильнику. Приготування соусу не займе багато часу — всього кілька хвилин, і вже можна заправляти салат або подавати продукт до інших страв. Якщо ви спробуєте домашній майонез один раз, ви більше ніколи не купуватимете цей соус у магазині — у вас вийде дешевше, смачніше і корисніше. Спробуйте – та переконайтесь!

Як приготувати густий майонез на молоці без яєць

Інгредієнти на 6 порцій:

молоко кімнатної температури – 100 мл;

соняшникова олія – 200 мл;

гірчиця — 1 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 2 ч. л.;

оцет – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Соняшникову олію змішайте з молоком. Додайте сіль, цукор і збийте блендером до густини. В масу додайте гірчицю та оцет, перемішати до однорідного стану. Майонез готовий!

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