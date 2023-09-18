Майонез на молоці: для цього рецепту вам навіть яйця не знадобляться
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Вам потрібно буде лише кілька хвилин на приготування
Сьогодні на магазинних полицях величезна різноманітність майонезів на будь-який смак та за будь-яку ціну. Але ми не завжди впевнені в якості покупного соусу. Може спробуємо зробити його вдома?
Хочемо запевнити вас: приготувати майонез за рецептом "Це Смак" дуже просто. Вам навіть не знадобляться яйця, а всі необхідні інгредієнти є у вашому холодильнику. Приготування соусу не займе багато часу — всього кілька хвилин, і вже можна заправляти салат або подавати продукт до інших страв. Якщо ви спробуєте домашній майонез один раз, ви більше ніколи не купуватимете цей соус у магазині — у вас вийде дешевше, смачніше і корисніше. Спробуйте – та переконайтесь!
Як приготувати густий майонез на молоці без яєць
Інгредієнти на 6 порцій:
- молоко кімнатної температури – 100 мл;
- соняшникова олія – 200 мл;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- оцет – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Соняшникову олію змішайте з молоком. Додайте сіль, цукор і збийте блендером до густини.
- В масу додайте гірчицю та оцет, перемішати до однорідного стану. Майонез готовий!
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