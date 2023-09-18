Кабачок та трохи вівсянки: бюджетні котлети нагодують усю родину

Ситна та корисна страва

Ми звикли при слові котлети представляти саме м’ясні вироби. Пропонуємо сьогодні здивувати близьких та друзів неймовірними биточками, в яких немає жодного грама фаршу.

"Бабусині рецепти" пропонують приготувати таку страву з кабачків та вівсянки. На перший погляд неймовірне поєднання сподобається всім!

Як приготувати котлети з кабачків та вівсянки

Інгредієнти:

кабачок – 350 г;

морква – 1 шт.;

яйця – 2 шт.;

твердий сир – 100 г;

петрушка – 1 пучок;

картопля – 1 шт.;

часник – 1 зубчик;

сіль — ½ ч. л.;

чорний перець – 1 щіпка;

прованські трави – ч. л.;

паприка — ½ ч. л.;

вівсяні пластівці – 4 ст. л.;

борошно — 2 ст. л.

Інгредієнти для соусу:

сметана – 2 ст. л.;

майонез – 1 ст. л.;

кріп – 1 пучок;

сушений часник — 1 ч. л.;

мелена копчена паприка – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Кабачок миємо, видаляємо плодоніжку, натираємо на великій тертці. Кабачкову масу солимо і за допомогою дуршлагу віджимаємо рідину. Очищену моркву натираємо на дрібній тертці, твердий сир та очищену картоплю натираємо на великій, петрушку дрібно нарізаємо. Змішуємо всі зазначені інгредієнти, додаємо зубчик пропущеного через прес часнику, сіль, чорний перець, прованські трави та паприку. У блендері подрібнюємо до стану крихти вівсяні пластівці, додаємо в кабачкову суміш, перемішуємо та залишаємо. Через 15 хвилин формуємо з овочевої суміші невеликі котлети. Обвалюємо котлети в борошні, викладаємо на розігріту з олією сковороду та обсмажуємо по 4-5 хвилин з кожного боку. Для приготування соусу змішуємо нарізаний кріп із майонезом та сметаною. Висипаємо в соус сушений часник і мелену копчену паприку, змішуємо. Подаємо разом із кабачковими котлетами.

Рекомендуємо приготувати неймовірні кабачки французькою за рецептом "Телеграфа". Смачного!