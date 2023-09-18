Кабачок та трохи вівсянки: бюджетні котлети нагодують усю родину
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Ситна та корисна страва
Ми звикли при слові котлети представляти саме м’ясні вироби. Пропонуємо сьогодні здивувати близьких та друзів неймовірними биточками, в яких немає жодного грама фаршу.
"Бабусині рецепти" пропонують приготувати таку страву з кабачків та вівсянки. На перший погляд неймовірне поєднання сподобається всім!
Як приготувати котлети з кабачків та вівсянки
Інгредієнти:
- кабачок – 350 г;
- морква – 1 шт.;
- яйця – 2 шт.;
- твердий сир – 100 г;
- петрушка – 1 пучок;
- картопля – 1 шт.;
- часник – 1 зубчик;
- сіль — ½ ч. л.;
- чорний перець – 1 щіпка;
- прованські трави – ч. л.;
- паприка — ½ ч. л.;
- вівсяні пластівці – 4 ст. л.;
- борошно — 2 ст. л.
Інгредієнти для соусу:
- сметана – 2 ст. л.;
- майонез – 1 ст. л.;
- кріп – 1 пучок;
- сушений часник — 1 ч. л.;
- мелена копчена паприка – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Кабачок миємо, видаляємо плодоніжку, натираємо на великій тертці. Кабачкову масу солимо і за допомогою дуршлагу віджимаємо рідину.
- Очищену моркву натираємо на дрібній тертці, твердий сир та очищену картоплю натираємо на великій, петрушку дрібно нарізаємо.
- Змішуємо всі зазначені інгредієнти, додаємо зубчик пропущеного через прес часнику, сіль, чорний перець, прованські трави та паприку.
- У блендері подрібнюємо до стану крихти вівсяні пластівці, додаємо в кабачкову суміш, перемішуємо та залишаємо. Через 15 хвилин формуємо з овочевої суміші невеликі котлети.
- Обвалюємо котлети в борошні, викладаємо на розігріту з олією сковороду та обсмажуємо по 4-5 хвилин з кожного боку.
- Для приготування соусу змішуємо нарізаний кріп із майонезом та сметаною. Висипаємо в соус сушений часник і мелену копчену паприку, змішуємо. Подаємо разом із кабачковими котлетами.
Рекомендуємо приготувати неймовірні кабачки французькою за рецептом "Телеграфа". Смачного!