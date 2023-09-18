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Навіть варити її не треба: таку аджику ви будете їсти банками навіть без хліба

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Цю аджику з хріном ви готуватимете часто
Цю аджику з хріном ви готуватимете часто. Фото shuba.life

Її готувати легко та швидко

Немає нічого кращого, ніж відкрити взимку баночку найсмачнішої аджики. Вона буде доречна з м’ясними стравами та в пастах, супах, борщах або рагу. Деякі її люблять навіть зі свіжим хлібом – все одно це дуже смачно.

У багатьох рецептах аджики передбачається, що інгредієнти варяться. Сьогодні разом із Shuba приготуємо сиру аджику з хроном. Ця смачна, пекуча, гостра приправа замінить всі інші соуси!

Як приготувати аджику з хріном без варіння

Інгредієнти на 10 порцій:

  • томати — 4 кг;
  • хрін — 500 г;
  • перець болгарський червоний – 1 кг;
  • часник, зубчики – 300 г;
  • перець червоний гострий – 6 шт.;
  • цукор — 2 склянки;
  • сіль кам’яна — 1 склянка;
  • оцет 9% — 2 склянки.

Спосіб приготування:

  1. Помідори помийте, обріжте хвостики, великі томати розріжте.
  2. Хрін почистьте, солодкий перець почистьте від серцевини, гострий перець поріжте, часник очистьте.
  3. Усі інгредієнти перебийте у блендері або пропустіть через м’ясорубку, перелийте в каструлю або глибоку миску. Додайте сіль, цукор і оцет і добре перемішайте.
  4. Готову аджику відразу розлийте по чистих банках, накрийте капроновими кришками та одразу сховайте в холодильник або підвал.

Рекомендуємо приготувати швидку аджику за рецептом "Телеграфа". Смачного!

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