Навіть варити її не треба: таку аджику ви будете їсти банками навіть без хліба
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Її готувати легко та швидко
Немає нічого кращого, ніж відкрити взимку баночку найсмачнішої аджики. Вона буде доречна з м’ясними стравами та в пастах, супах, борщах або рагу. Деякі її люблять навіть зі свіжим хлібом – все одно це дуже смачно.
У багатьох рецептах аджики передбачається, що інгредієнти варяться. Сьогодні разом із Shuba приготуємо сиру аджику з хроном. Ця смачна, пекуча, гостра приправа замінить всі інші соуси!
Як приготувати аджику з хріном без варіння
Інгредієнти на 10 порцій:
- томати — 4 кг;
- хрін — 500 г;
- перець болгарський червоний – 1 кг;
- часник, зубчики – 300 г;
- перець червоний гострий – 6 шт.;
- цукор — 2 склянки;
- сіль кам’яна — 1 склянка;
- оцет 9% — 2 склянки.
Спосіб приготування:
- Помідори помийте, обріжте хвостики, великі томати розріжте.
- Хрін почистьте, солодкий перець почистьте від серцевини, гострий перець поріжте, часник очистьте.
- Усі інгредієнти перебийте у блендері або пропустіть через м’ясорубку, перелийте в каструлю або глибоку миску. Додайте сіль, цукор і оцет і добре перемішайте.
- Готову аджику відразу розлийте по чистих банках, накрийте капроновими кришками та одразу сховайте в холодильник або підвал.
Рекомендуємо приготувати швидку аджику за рецептом "Телеграфа". Смачного!