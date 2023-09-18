Навіть варити її не треба: таку аджику ви будете їсти банками навіть без хліба

Її готувати легко та швидко

Немає нічого кращого, ніж відкрити взимку баночку найсмачнішої аджики. Вона буде доречна з м’ясними стравами та в пастах, супах, борщах або рагу. Деякі її люблять навіть зі свіжим хлібом – все одно це дуже смачно.

У багатьох рецептах аджики передбачається, що інгредієнти варяться. Сьогодні разом із Shuba приготуємо сиру аджику з хроном. Ця смачна, пекуча, гостра приправа замінить всі інші соуси!

Як приготувати аджику з хріном без варіння

Інгредієнти на 10 порцій:

томати — 4 кг;

хрін — 500 г;

перець болгарський червоний – 1 кг;

часник, зубчики – 300 г;

перець червоний гострий – 6 шт.;

цукор — 2 склянки;

сіль кам’яна — 1 склянка;

оцет 9% — 2 склянки.

Спосіб приготування:

Помідори помийте, обріжте хвостики, великі томати розріжте. Хрін почистьте, солодкий перець почистьте від серцевини, гострий перець поріжте, часник очистьте. Усі інгредієнти перебийте у блендері або пропустіть через м’ясорубку, перелийте в каструлю або глибоку миску. Додайте сіль, цукор і оцет і добре перемішайте. Готову аджику відразу розлийте по чистих банках, накрийте капроновими кришками та одразу сховайте в холодильник або підвал.

Рекомендуємо приготувати швидку аджику за рецептом "Телеграфа". Смачного!