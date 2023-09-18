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Фантастичний рецепт з жмені фаршу та баклажанів: після такої вечері близькі оближуть тарілки

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Здорова та корисна страва з простих продуктів
Здорова та корисна страва з простих продуктів. Фото Meta.ua

Неймовірно смачне поєднання овочів та м’яса

Баклажани – це смачний та корисний харчовий продукт. З них можна готувати смачну "Тещин язик", баклажанну ікру і смачно маринувати на зиму.

Сьогодні ми приготуємо баклажани з начинкою за рецептом "Мета". Ця страва — бездоганне рішення для сімейної вечері, адже готувати її просто, а є одне задоволення. Спробуємо?

Як приготувати баклажани з начинкою

Інгредієнти:

  • 4 баклажани;
  • 1 цибулина;
  • 1 морквина;
  • 1 болгарський перець;
  • 300 г фаршу;
  • 70 г батона;
  • 50 г сиру;
  • часник;
  • рослинна олія;
  • сіль та спеції за смаком.

Спосіб приготування:

  1. Баклажани промийте, просушіть, очистьте від шкірки, але хвостики не зрізайте. Розріжте на дві половини, покладіть на лист зрізом вниз. Випікайте овочі 20-25 хвилин в розігрітій до 180-190 градусів духовці.
  2. Очищену та нарізану цибулю обсмажте з натертою морквою. До овочів додайте фарш, продовжуйте обсмажувати. Додайте подрібнений часник та нарізаний перець. Все посоліть, поперчіть, вимкніть вогонь і дайте трохи охолонути.
  3. У фарш додайте нарізаний помідор, натертий сир та половину подрібненого у блендері хліба.
  4. На готових баклажанах зробіть розріз у місці, де зрізали шкірку. Ложкою розсуньте стінки, покладіть начинку та утрамбуйте. Начинку, що залишилася, покладіть гіркою зверху.
  5. Залишки крихт змішайте зі столовою ложкою олії, посипте зверху баклажани та запікайте 20-25 хвилин у духовці.

Рекомендуємо приготувати баклажани по-азербайджанськи за рецептом "Телеграфа". Готувати його нескладно, а смак вийде дивовижним.

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