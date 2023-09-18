Фантастичний рецепт з жмені фаршу та баклажанів: після такої вечері близькі оближуть тарілки
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Неймовірно смачне поєднання овочів та м’яса
Баклажани – це смачний та корисний харчовий продукт. З них можна готувати смачну "Тещин язик", баклажанну ікру і смачно маринувати на зиму.
Сьогодні ми приготуємо баклажани з начинкою за рецептом "Мета". Ця страва — бездоганне рішення для сімейної вечері, адже готувати її просто, а є одне задоволення. Спробуємо?
Як приготувати баклажани з начинкою
Інгредієнти:
- 4 баклажани;
- 1 цибулина;
- 1 морквина;
- 1 болгарський перець;
- 300 г фаршу;
- 70 г батона;
- 50 г сиру;
- часник;
- рослинна олія;
- сіль та спеції за смаком.
Спосіб приготування:
- Баклажани промийте, просушіть, очистьте від шкірки, але хвостики не зрізайте. Розріжте на дві половини, покладіть на лист зрізом вниз. Випікайте овочі 20-25 хвилин в розігрітій до 180-190 градусів духовці.
- Очищену та нарізану цибулю обсмажте з натертою морквою. До овочів додайте фарш, продовжуйте обсмажувати. Додайте подрібнений часник та нарізаний перець. Все посоліть, поперчіть, вимкніть вогонь і дайте трохи охолонути.
- У фарш додайте нарізаний помідор, натертий сир та половину подрібненого у блендері хліба.
- На готових баклажанах зробіть розріз у місці, де зрізали шкірку. Ложкою розсуньте стінки, покладіть начинку та утрамбуйте. Начинку, що залишилася, покладіть гіркою зверху.
- Залишки крихт змішайте зі столовою ложкою олії, посипте зверху баклажани та запікайте 20-25 хвилин у духовці.
Рекомендуємо приготувати баклажани по-азербайджанськи за рецептом "Телеграфа". Готувати його нескладно, а смак вийде дивовижним.