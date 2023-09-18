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Ці мариновані помідори ви будете любити і їсти, і закривати: вам знадобиться три інгредієнти

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі помідори будете їсти банками
Такі помідори будете їсти банками. Фото shuba.life

Вам навіть оцет не знадобиться!

Консервовані помідори – це найкраща закуска на зиму. Пікантні овочі підходять практично до будь-якої страви.

Смачні та корисні помідори у власному соку за рецептом Shuba забезпечать вас вітамінами будь-якої пори року. Для їхнього приготування вам знадобляться тільки томати, цукор і сіль, але результат вас просто вразить.

Як закрити помідори у власному соку

Інгредієнти на 2 банки по 1 літру:

  • томати — 3 кг;
  • цукор — до свого смаку;
  • сіль — 1.5 ст. л.

Спосіб приготування:

  1. Помідори вимийте у проточній воді, обсушіть паперовим рушником та відсортуйте на великі та дрібні.
  2. Банки простерилізуйте зручним для вас способом, прокип’ятіть кришки.
  3. Великі помідори розріжте навпіл, половину розкладіть у банки, половина піде на сік.
  4. Помідори в банках залийте окропом, закрийте кришками та залиште до повного остигання.
  5. Для приготування соку пропустіть помідори через соковитискач, перелийте у велику каструлю та поставте на вогонь. Додайте сіль із розрахунку 1 ст. л. на 1 л соку, цукор — до свого смаку. Сік повинен вийти досить солоним, адже коли ви заллєте в банки, помідори вберуть частину солі. Кип’ятіть томатний сік до зникнення великої піни.
  6. Злийте воду з помідорів і залийте киплячим соком, за бажанням додайте в банки для аромату часник і кріп. Можливо, вам потрібно буде зробити додаткову партію соку, щоб він повністю заповнив всю банку. Ви можете просто додати в сік трохи окропу.
  7. Банки закрийте металевими кришками, поставте кришками донизу, укутайте в теплий плед або рушники. Коли банки охолонуть, віднесіть у місце зберігання.

Рекомендуємо приготувати мариновані помідори нашвидкуруч за рецептом "Телеграфа". При мінімумі часу та інгредієнтів ви отримаєте фантастичний результат.

Теги:
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