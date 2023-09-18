Ці мариновані помідори ви будете любити і їсти, і закривати: вам знадобиться три інгредієнти
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Вам навіть оцет не знадобиться!
Консервовані помідори – це найкраща закуска на зиму. Пікантні овочі підходять практично до будь-якої страви.
Смачні та корисні помідори у власному соку за рецептом Shuba забезпечать вас вітамінами будь-якої пори року. Для їхнього приготування вам знадобляться тільки томати, цукор і сіль, але результат вас просто вразить.
Як закрити помідори у власному соку
Інгредієнти на 2 банки по 1 літру:
- томати — 3 кг;
- цукор — до свого смаку;
- сіль — 1.5 ст. л.
Спосіб приготування:
- Помідори вимийте у проточній воді, обсушіть паперовим рушником та відсортуйте на великі та дрібні.
- Банки простерилізуйте зручним для вас способом, прокип’ятіть кришки.
- Великі помідори розріжте навпіл, половину розкладіть у банки, половина піде на сік.
- Помідори в банках залийте окропом, закрийте кришками та залиште до повного остигання.
- Для приготування соку пропустіть помідори через соковитискач, перелийте у велику каструлю та поставте на вогонь. Додайте сіль із розрахунку 1 ст. л. на 1 л соку, цукор — до свого смаку. Сік повинен вийти досить солоним, адже коли ви заллєте в банки, помідори вберуть частину солі. Кип’ятіть томатний сік до зникнення великої піни.
- Злийте воду з помідорів і залийте киплячим соком, за бажанням додайте в банки для аромату часник і кріп. Можливо, вам потрібно буде зробити додаткову партію соку, щоб він повністю заповнив всю банку. Ви можете просто додати в сік трохи окропу.
- Банки закрийте металевими кришками, поставте кришками донизу, укутайте в теплий плед або рушники. Коли банки охолонуть, віднесіть у місце зберігання.
Рекомендуємо приготувати мариновані помідори нашвидкуруч за рецептом "Телеграфа". При мінімумі часу та інгредієнтів ви отримаєте фантастичний результат.