Ці мариновані помідори ви будете любити і їсти, і закривати: вам знадобиться три інгредієнти

Вам навіть оцет не знадобиться!

Консервовані помідори – це найкраща закуска на зиму. Пікантні овочі підходять практично до будь-якої страви.

Смачні та корисні помідори у власному соку за рецептом Shuba забезпечать вас вітамінами будь-якої пори року. Для їхнього приготування вам знадобляться тільки томати, цукор і сіль, але результат вас просто вразить.

Як закрити помідори у власному соку

Інгредієнти на 2 банки по 1 літру:

томати — 3 кг;

цукор — до свого смаку;

сіль — 1.5 ст. л.

Спосіб приготування:

Помідори вимийте у проточній воді, обсушіть паперовим рушником та відсортуйте на великі та дрібні. Банки простерилізуйте зручним для вас способом, прокип’ятіть кришки. Великі помідори розріжте навпіл, половину розкладіть у банки, половина піде на сік. Помідори в банках залийте окропом, закрийте кришками та залиште до повного остигання. Для приготування соку пропустіть помідори через соковитискач, перелийте у велику каструлю та поставте на вогонь. Додайте сіль із розрахунку 1 ст. л. на 1 л соку, цукор — до свого смаку. Сік повинен вийти досить солоним, адже коли ви заллєте в банки, помідори вберуть частину солі. Кип’ятіть томатний сік до зникнення великої піни. Злийте воду з помідорів і залийте киплячим соком, за бажанням додайте в банки для аромату часник і кріп. Можливо, вам потрібно буде зробити додаткову партію соку, щоб він повністю заповнив всю банку. Ви можете просто додати в сік трохи окропу. Банки закрийте металевими кришками, поставте кришками донизу, укутайте в теплий плед або рушники. Коли банки охолонуть, віднесіть у місце зберігання.

Рекомендуємо приготувати мариновані помідори нашвидкуруч за рецептом "Телеграфа". При мінімумі часу та інгредієнтів ви отримаєте фантастичний результат.