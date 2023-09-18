Улюблений десерт Лесі Українки: рецепт, від якого не відірветесь і ви

Письменниця дуже любила солодке

Ми вже розповідали про улюблений десерт письменника Івана Франка. Сьогодні спробуймо приготувати десерт, який подобався Лесі Українці.

Ця письменниця дуже любила поласувати солодощами, особливо сушеною суницею та чорницею у випічці. Тому Shuba пропонує приготувати кекс із сушеною суницею. Якщо ви не можете знайти ягоду, її можна замінити родзинками, курагою або чорносливом.

Як приготувати косачівський кекс — улюблений десерт Лесі Українки

Інгредієнти на 8 порцій:

кефір 2,5% — 250 г;

яйце куряче, велике — 3 шт.;

цукор — 200 г;

борошно — 2.5 склянки;

розпушувач — 15 г;

рослинна олія — 160 г;

цукор ванільний — 10 г;

суниця — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Яйця збийте зі звичайним та ванільним цукром до однорідного стану. В отриману масу влийте кефір, олію. Все перемішайте ретельно. У кілька походів введіть заздалегідь просіяне борошно та розпушувач. Додайте сушену суницю. Тісто перелийте в посипане борошном деко і запікайте в розігрітій духовці на 180 ° C протягом 50-60 хвилин. Десерт готовий!

Рекомендуємо приготувати улюблений Арнольдом Шварцнеггером авокадо-тост за рецептом "Телеграфа". Цю смачну та корисну страву ви приготуєте за лічені хвилини.