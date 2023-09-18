Копійчаний салат, що замінить вам обіди та вечері: рецепт

Ідеальний перекус на щодень

Ситні салати з м’ясом, такі як грузинська страва з яловичиною, цілком можуть замінити повноцінні прийоми їжі. Однак якщо з якоїсь причини ви потрібна закуска без м’яса, це не привід відмовлятися від салату.

Рецептом закуски поділились на порталі "Вона". Завдяки горіхам і булгуру у складі салат виходить не лише смачним, а й дуже поживним.

Інгредієнти:

100 г. булгуру;

200 г. буряка;

50 г. волоські горіхів;

2 ст. л. оливкової олії;

2 ст. л. бальзамічного оцту;

сіль, чорний перець;

свіжа зелень до смаку.

Спосіб приготування:

Буряк відварюємо до готовності. За бажанням можна замінити його на запечений — достатньо помити коренеплід, проткнути його кілька разів виделкою, загорнути у фольгу та закинути в духовку. Овоч охолоджуємо та очищуємо від шкірки. Потім нарізаємо кубиками. Одразу кладемо в миску, в якій будемо збирати салат. Булгур заливаємо окропом, варимо приблизно 20 хвилин. Коли охолоне — додаємо до буряка. Волоські горіхи обсмажуємо на сковорідці, тоді — подрібнюємо. Кладемо їх до решти інгредієнтів. Заправляємо салат олією та бальзамічним оцтом. Солимо та перчимо до власного смаку. посипаємо свіжою подрібленою зеленню та подаємо.

Виходить дуже смачно і поживно. Також ми ділились рецептом ситного салату з баклажанами.