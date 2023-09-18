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Копійчаний салат, що замінить вам обіди та вечері: рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Салат виходить дуже ситним і бюджетним Новина оновлена 18 вересня 2023, 12:00
Салат виходить дуже ситним і бюджетним. Фото pibig.info

Ідеальний перекус на щодень

Ситні салати з м’ясом, такі як грузинська страва з яловичиною, цілком можуть замінити повноцінні прийоми їжі. Однак якщо з якоїсь причини ви потрібна закуска без м’яса, це не привід відмовлятися від салату.

Рецептом закуски поділились на порталі "Вона". Завдяки горіхам і булгуру у складі салат виходить не лише смачним, а й дуже поживним.

Інгредієнти:

  • 100 г. булгуру;
  • 200 г. буряка;
  • 50 г. волоські горіхів;
  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • 2 ст. л. бальзамічного оцту;
  • сіль, чорний перець;
  • свіжа зелень до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Буряк відварюємо до готовності. За бажанням можна замінити його на запечений — достатньо помити коренеплід, проткнути його кілька разів виделкою, загорнути у фольгу та закинути в духовку.
  2. Овоч охолоджуємо та очищуємо від шкірки. Потім нарізаємо кубиками. Одразу кладемо в миску, в якій будемо збирати салат.
  3. Булгур заливаємо окропом, варимо приблизно 20 хвилин. Коли охолоне — додаємо до буряка.
  4. Волоські горіхи обсмажуємо на сковорідці, тоді — подрібнюємо. Кладемо їх до решти інгредієнтів.
  5. Заправляємо салат олією та бальзамічним оцтом. Солимо та перчимо до власного смаку. посипаємо свіжою подрібленою зеленню та подаємо.

Виходить дуже смачно і поживно. Також ми ділились рецептом ситного салату з баклажанами.

Теги:
#Рецепт #Буряк #Салат #Булгур