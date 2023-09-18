Копійчаний салат, що замінить вам обіди та вечері: рецепт
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Ідеальний перекус на щодень
Ситні салати з м’ясом, такі як грузинська страва з яловичиною, цілком можуть замінити повноцінні прийоми їжі. Однак якщо з якоїсь причини ви потрібна закуска без м’яса, це не привід відмовлятися від салату.
Рецептом закуски поділились на порталі "Вона". Завдяки горіхам і булгуру у складі салат виходить не лише смачним, а й дуже поживним.
Інгредієнти:
- 100 г. булгуру;
- 200 г. буряка;
- 50 г. волоські горіхів;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 2 ст. л. бальзамічного оцту;
- сіль, чорний перець;
- свіжа зелень до смаку.
Спосіб приготування:
- Буряк відварюємо до готовності. За бажанням можна замінити його на запечений — достатньо помити коренеплід, проткнути його кілька разів виделкою, загорнути у фольгу та закинути в духовку.
- Овоч охолоджуємо та очищуємо від шкірки. Потім нарізаємо кубиками. Одразу кладемо в миску, в якій будемо збирати салат.
- Булгур заливаємо окропом, варимо приблизно 20 хвилин. Коли охолоне — додаємо до буряка.
- Волоські горіхи обсмажуємо на сковорідці, тоді — подрібнюємо. Кладемо їх до решти інгредієнтів.
- Заправляємо салат олією та бальзамічним оцтом. Солимо та перчимо до власного смаку. посипаємо свіжою подрібленою зеленню та подаємо.
Виходить дуже смачно і поживно. Також ми ділились рецептом ситного салату з баклажанами.