Такого ви ще не куштували: фантастичний "кожушок" робить рибку неймовірною
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Весь секрет — у особливому паніруванні
Ми розповідали, як смачно запекти рибу. Тепер ділимось особливим рецептом смаженого продукту.
Весь секрет — у картопляному паніруванні, яке надає страві особливо смаку. Рибка в такому "кожушку" залишається смачною та соковитою. Рецептом поділились на порталі "Вона".
Інгредієнти:
- Філе риби – 500 г
- Картопля – 8-9 шт
- Сіль – 1/2 ч. л.
- Яйце – 1 шт
- Борошно для панірування
- Перець чорний – до смаку
- Приправа до риби – 1/3 ч. л.
Спосіб приготування:
- Філе риби нарізаємо на порційні шматочки. Викладаємо їх в миску, додаємо сіль, приправу до риби та чорний перець.
- Рибку ретельно перемішуємо і відставляємо набік. Переходимо до кляру.
- Сиру картоплю чистимо, натираємо на великій тертці. Трохи віджимаємо натертий овоч, щоб прибрати зайву вологу. Додаємо трохи солі, чорного перцю і добре все перемішуємо.
- В тарілку насипаємо борошна. В окрему миску розбиваємо яйце, додаємо трохи солі. Збиваємо все виделкою до однорідної маси.
- Кожен шматочок минтаю обвалюємо в борошні, потім у яйці. Після цього обліплюємо шматочки тертою картоплею, щільно приминаємо кляр до шматочків риби.
- Обсмажуємо шматочки на середньому вогні під кришкою. Ціль — хрумка золотиста скоринка з обох боків.
Готова риба смачна як гарячою, так і холодною. Буде дуже смачно подати її з овочевим салатиком з баклажанів.