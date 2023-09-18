Такого ви ще не куштували: фантастичний "кожушок" робить рибку неймовірною

Весь секрет — у особливому паніруванні

Ми розповідали, як смачно запекти рибу. Тепер ділимось особливим рецептом смаженого продукту.

Весь секрет — у картопляному паніруванні, яке надає страві особливо смаку. Рибка в такому "кожушку" залишається смачною та соковитою. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

Філе риби – 500 г

Картопля – 8-9 шт

Сіль – 1/2 ч. л.

Яйце – 1 шт

Борошно для панірування

Перець чорний – до смаку

Приправа до риби – 1/3 ч. л.

Спосіб приготування:

Філе риби нарізаємо на порційні шматочки. Викладаємо їх в миску, додаємо сіль, приправу до риби та чорний перець. Рибку ретельно перемішуємо і відставляємо набік. Переходимо до кляру. Сиру картоплю чистимо, натираємо на великій тертці. Трохи віджимаємо натертий овоч, щоб прибрати зайву вологу. Додаємо трохи солі, чорного перцю і добре все перемішуємо. В тарілку насипаємо борошна. В окрему миску розбиваємо яйце, додаємо трохи солі. Збиваємо все виделкою до однорідної маси. Кожен шматочок минтаю обвалюємо в борошні, потім у яйці. Після цього обліплюємо шматочки тертою картоплею, щільно приминаємо кляр до шматочків риби. Обсмажуємо шматочки на середньому вогні під кришкою. Ціль — хрумка золотиста скоринка з обох боків.

Готова риба смачна як гарячою, так і холодною. Буде дуже смачно подати її з овочевим салатиком з баклажанів.