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Такого ви ще не куштували: фантастичний "кожушок" робить рибку неймовірною

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Рибка залишається соковитою і виходить особливо смачною
Рибка залишається соковитою і виходить особливо смачною. Фото Правильне харчування

Весь секрет — у особливому паніруванні

Ми розповідали, як смачно запекти рибу. Тепер ділимось особливим рецептом смаженого продукту.

Весь секрет — у картопляному паніруванні, яке надає страві особливо смаку. Рибка в такому "кожушку" залишається смачною та соковитою. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

  • Філе риби – 500 г
  • Картопля – 8-9 шт
  • Сіль – 1/2 ч. л.
  • Яйце – 1 шт
  • Борошно для панірування
  • Перець чорний – до смаку
  • Приправа до риби – 1/3 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Філе риби нарізаємо на порційні шматочки. Викладаємо їх в миску, додаємо сіль, приправу до риби та чорний перець.
  2. Рибку ретельно перемішуємо і відставляємо набік. Переходимо до кляру.
  3. Сиру картоплю чистимо, натираємо на великій тертці. Трохи віджимаємо натертий овоч, щоб прибрати зайву вологу. Додаємо трохи солі, чорного перцю і добре все перемішуємо.
  4. В тарілку насипаємо борошна. В окрему миску розбиваємо яйце, додаємо трохи солі. Збиваємо все виделкою до однорідної маси.
  5. Кожен шматочок минтаю обвалюємо в борошні, потім у яйці. Після цього обліплюємо шматочки тертою картоплею, щільно приминаємо кляр до шматочків риби.
  6. Обсмажуємо шматочки на середньому вогні під кришкою. Ціль — хрумка золотиста скоринка з обох боків.

Готова риба смачна як гарячою, так і холодною. Буде дуже смачно подати її з овочевим салатиком з баклажанів.

Теги:
#Рецепт #Риба #Картопля #кляр