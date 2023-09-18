До святкового столу: такий салатик з локшиною з’їдять моментально

Виходить дуже смачно і ситно

Ми ділились рецептом ситного салату з баклажанами. Ще одна закуска, яка точно здивує гостей — страва з рисовою локшиною та кальмарами.

Салат виходить надзвичайно ситним, а ще він простий у приготуванні. Ідеальна страва до святкового столу. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

100 г. фунчози;

500 г. кальмарів;

150 г. баклажанів;

300 г. печериць;

100 г. ріпчастої цибулі;

1 ст.л. лимонного соку;

3 ст.л. рослинної олії;

1 ст.л. соєвого соусу;

сіль та перець до смаку;

1 ч.л. кунжуту.

Спосіб приготування:

Кальмари відварюємо в окропі до готовності. Перекладаємо їх у холодну воду. Охолоджені кальмари нарізаємо тоненькими смужками. Фунчозу заливаємо окропом, в такому вигляді залишаємо на декілька хвилин. Кришимо гриби, цибулю та баклажани. Обсмажуємо їх окремо в невеликій кількості рослинної олії. Викладаємо в миску — вони повинні охолонути. Додаємо до грибів та овочів кальмари та фунчозу. Салат солимо й перчимо. Окремо в посудині змішуємо олію, соєвий соус та лимонний сік. Цією заправкою поливаємо салат. Все перемішуємо. Готову страву посипаємо кунжутом.

Подавати можна одразу — так буде найсмачніше. Також ми ділились рецептом ситної страви з буряком та булгуром.