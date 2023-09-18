До святкового столу: такий салатик з локшиною з’їдять моментально
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Виходить дуже смачно і ситно
Ми ділились рецептом ситного салату з баклажанами. Ще одна закуска, яка точно здивує гостей — страва з рисовою локшиною та кальмарами.
Салат виходить надзвичайно ситним, а ще він простий у приготуванні. Ідеальна страва до святкового столу. Рецептом поділились на порталі "Вона".
Інгредієнти:
- 100 г. фунчози;
- 500 г. кальмарів;
- 150 г. баклажанів;
- 300 г. печериць;
- 100 г. ріпчастої цибулі;
- 1 ст.л. лимонного соку;
- 3 ст.л. рослинної олії;
- 1 ст.л. соєвого соусу;
- сіль та перець до смаку;
- 1 ч.л. кунжуту.
Спосіб приготування:
- Кальмари відварюємо в окропі до готовності. Перекладаємо їх у холодну воду. Охолоджені кальмари нарізаємо тоненькими смужками. Фунчозу заливаємо окропом, в такому вигляді залишаємо на декілька хвилин.
- Кришимо гриби, цибулю та баклажани. Обсмажуємо їх окремо в невеликій кількості рослинної олії. Викладаємо в миску — вони повинні охолонути.
- Додаємо до грибів та овочів кальмари та фунчозу. Салат солимо й перчимо.
- Окремо в посудині змішуємо олію, соєвий соус та лимонний сік. Цією заправкою поливаємо салат. Все перемішуємо. Готову страву посипаємо кунжутом.
Подавати можна одразу — так буде найсмачніше. Також ми ділились рецептом ситної страви з буряком та булгуром.