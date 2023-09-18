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До святкового столу: такий салатик з локшиною з’їдять моментально

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Салат з азійськими нотками
Салат з азійськими нотками. Фото Смачного

Виходить дуже смачно і ситно

Ми ділились рецептом ситного салату з баклажанами. Ще одна закуска, яка точно здивує гостей — страва з рисовою локшиною та кальмарами.

Салат виходить надзвичайно ситним, а ще він простий у приготуванні. Ідеальна страва до святкового столу. Рецептом поділились на порталі "Вона".

Інгредієнти:

  • 100 г. фунчози;
  • 500 г. кальмарів;
  • 150 г. баклажанів;
  • 300 г. печериць;
  • 100 г. ріпчастої цибулі;
  • 1 ст.л. лимонного соку;
  • 3 ст.л. рослинної олії;
  • 1 ст.л. соєвого соусу;
  • сіль та перець до смаку;
  • 1 ч.л. кунжуту.

Спосіб приготування:

  1. Кальмари відварюємо в окропі до готовності. Перекладаємо їх у холодну воду. Охолоджені кальмари нарізаємо тоненькими смужками. Фунчозу заливаємо окропом, в такому вигляді залишаємо на декілька хвилин.
  2. Кришимо гриби, цибулю та баклажани. Обсмажуємо їх окремо в невеликій кількості рослинної олії. Викладаємо в миску — вони повинні охолонути.
  3. Додаємо до грибів та овочів кальмари та фунчозу. Салат солимо й перчимо.
  4. Окремо в посудині змішуємо олію, соєвий соус та лимонний сік. Цією заправкою поливаємо салат. Все перемішуємо. Готову страву посипаємо кунжутом.

Подавати можна одразу — так буде найсмачніше. Також ми ділились рецептом ситної страви з буряком та булгуром.

Теги:
#Рецепт #Салат #Гриби #Кальмар