Без яєць та молока: найпростіший рецепт млинців
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Дуже незвичний та цікавий рецепт млинців
Ми розповідали, як приготувати звичайні тонесенькі млинці. Тепер ділимось цікавим рецептом — без молока та яєць, але з манною крупою та дріжджами.
В традиційному варіанті рецепту млинців або оладок зазвичай потрібно підготувати кефір чи молоко. Але на Pixelinform поділились рецептом, у якому можна обійтися без цих продуктів.
Інгредієнти:
- 200 г манки,
- 50 г борошна,
- 500 мл теплої води
- 2 столові ложки цукру,
- 0,5 чайної ложки солі,
- 2 чайні ложки розпушувача,
- 1 чайна ложка швидкодіючих дріжджів.
Спосіб приготування:
- Теплу воду змішуємо з дріжджами, залишаємо на 15 хвилин, накривши під рушником або кришкою. В цей час готуємо інші компоненти.
- В окремій посудині змішуємо борошно, манку, сіль та цукор. Коли дріжджі запрацюють, обидві маси необхідно з’єднати.
- В кінці додаємо розпушувач. Перемішуємо.
- Посудину із тістом накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 30 хвилин у теплому місці. За цей час маса має збільшитися в об’ємі.
- Після цього можна одразу переходити до смаження млинців. Готуємо їх на попередньо розігрітій сковороді з олією.
Млинці виходять пишними, ніжними та ажурними. Подавати таку смакоту можна з джемом сметаною, варенням, або домашнім згущеним молоком.