Без яєць та молока: найпростіший рецепт млинців

Дуже незвичний та цікавий рецепт млинців

Ми розповідали, як приготувати звичайні тонесенькі млинці. Тепер ділимось цікавим рецептом — без молока та яєць, але з манною крупою та дріжджами.

В традиційному варіанті рецепту млинців або оладок зазвичай потрібно підготувати кефір чи молоко. Але на Pixelinform поділились рецептом, у якому можна обійтися без цих продуктів.

Інгредієнти:

200 г манки,

50 г борошна,

500 мл теплої води

2 столові ложки цукру,

0,5 чайної ложки солі,

2 чайні ложки розпушувача,

1 чайна ложка швидкодіючих дріжджів.

Спосіб приготування:

Теплу воду змішуємо з дріжджами, залишаємо на 15 хвилин, накривши під рушником або кришкою. В цей час готуємо інші компоненти. В окремій посудині змішуємо борошно, манку, сіль та цукор. Коли дріжджі запрацюють, обидві маси необхідно з’єднати. В кінці додаємо розпушувач. Перемішуємо. Посудину із тістом накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 30 хвилин у теплому місці. За цей час маса має збільшитися в об’ємі. Після цього можна одразу переходити до смаження млинців. Готуємо їх на попередньо розігрітій сковороді з олією.

Млинці виходять пишними, ніжними та ажурними. Подавати таку смакоту можна з джемом сметаною, варенням, або домашнім згущеним молоком.