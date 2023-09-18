Рус

Без яєць та молока: найпростіший рецепт млинців

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Таких млинців ви ще точно не куштували Новина оновлена 18 вересня 2023, 14:29
Таких млинців ви ще точно не куштували. Фото lifestyle-ua.com

Дуже незвичний та цікавий рецепт млинців

Ми розповідали, як приготувати звичайні тонесенькі млинці. Тепер ділимось цікавим рецептом — без молока та яєць, але з манною крупою та дріжджами.

В традиційному варіанті рецепту млинців або оладок зазвичай потрібно підготувати кефір чи молоко. Але на Pixelinform поділились рецептом, у якому можна обійтися без цих продуктів.

Інгредієнти:

  • 200 г манки,
  • 50 г борошна,
  • 500 мл теплої води
  • 2 столові ложки цукру,
  • 0,5 чайної ложки солі,
  • 2 чайні ложки розпушувача,
  • 1 чайна ложка швидкодіючих дріжджів.

Спосіб приготування:

  1. Теплу воду змішуємо з дріжджами, залишаємо на 15 хвилин, накривши під рушником або кришкою. В цей час готуємо інші компоненти.
  2. В окремій посудині змішуємо борошно, манку, сіль та цукор. Коли дріжджі запрацюють, обидві маси необхідно з’єднати.
  3. В кінці додаємо розпушувач. Перемішуємо.
  4. Посудину із тістом накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 30 хвилин у теплому місці. За цей час маса має збільшитися в об’ємі.
  5. Після цього можна одразу переходити до смаження млинців. Готуємо їх на попередньо розігрітій сковороді з олією.

Млинці виходять пишними, ніжними та ажурними. Подавати таку смакоту можна з джемом сметаною, варенням, або домашнім згущеним молоком.

Теги:
#Рецепт #Тісто #Млинці