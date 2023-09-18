Ліниві бутерброди за копійки: бюджетний рецепт
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Рецепт дуже смачних бутербродів
Ми розповідали, як із вчорашнього картопляного пюре приготувати хрумкі коржики. Тепер ділимось рецептом лінивих бутербродів, які варто зробити, якщо у вас залишився гарнір.
На другий день картопляне пюре не таке смачне, як спершу, тому кулінари намагаються приготувати з нього щось інше. Разом із Pixelinform ділимось рецептом простих та "ледачих" бутербродів.
Інгредієнти:
- 200 г картопляного пюре
- 1 яйце
- 5 ст. л. майонезу
- зелена цибуля
- 100 г твердого сиру
- сіль, перець
- хліб
Спосіб приготування:
- Готуємо окремо дві намазки. Для першої у глибоку мисочку треба покласти 200 г картопляної маси. В неї додаємо одне сире яйце.
- Сюди ж вмішуємо кілька столових ложок майонезу і дрібно нарізану зелену цибулю. Все це перчимо і ретельно перемішуємо.
- У другій мисці з’єднуємо 100 г твердого сиру з трьома столовими ложками майонезу. В цю суміш теж можна додати свіжої зелені і трохи меленого перцю.
- Формуємо зі скибочок хліба і намазок тришарові бутерброди. Картопляну намазку мастимо на нижню частину хлібчика, сирну – вгорі.
- У такому вигляді бутерброди викладаємо на деко і відправляємо в розігріту до 180 градусів духову шафу. Час приготування — 10 хвилин.
Отримуємо неймовірно апетитну страву. Також ми ділились цікавим рецептом ситного салату з баклажанами.