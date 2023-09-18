Ліниві бутерброди за копійки: бюджетний рецепт

Рецепт дуже смачних бутербродів

Ми розповідали, як із вчорашнього картопляного пюре приготувати хрумкі коржики. Тепер ділимось рецептом лінивих бутербродів, які варто зробити, якщо у вас залишився гарнір.

На другий день картопляне пюре не таке смачне, як спершу, тому кулінари намагаються приготувати з нього щось інше. Разом із Pixelinform ділимось рецептом простих та "ледачих" бутербродів.

Інгредієнти:

200 г картопляного пюре

1 яйце

5 ст. л. майонезу

зелена цибуля

100 г твердого сиру

сіль, перець

хліб

Спосіб приготування:

Готуємо окремо дві намазки. Для першої у глибоку мисочку треба покласти 200 г картопляної маси. В неї додаємо одне сире яйце. Сюди ж вмішуємо кілька столових ложок майонезу і дрібно нарізану зелену цибулю. Все це перчимо і ретельно перемішуємо. У другій мисці з’єднуємо 100 г твердого сиру з трьома столовими ложками майонезу. В цю суміш теж можна додати свіжої зелені і трохи меленого перцю. Формуємо зі скибочок хліба і намазок тришарові бутерброди. Картопляну намазку мастимо на нижню частину хлібчика, сирну – вгорі. У такому вигляді бутерброди викладаємо на деко і відправляємо в розігріту до 180 градусів духову шафу. Час приготування — 10 хвилин.

Отримуємо неймовірно апетитну страву. Також ми ділились цікавим рецептом ситного салату з баклажанами.