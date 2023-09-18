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Ліниві бутерброди за копійки: бюджетний рецепт

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
На другий день картопля вже не така смачна Новина оновлена 18 вересня 2023, 16:20
На другий день картопля вже не така смачна. Фото Freepik

Рецепт дуже смачних бутербродів

Ми розповідали, як із вчорашнього картопляного пюре приготувати хрумкі коржики. Тепер ділимось рецептом лінивих бутербродів, які варто зробити, якщо у вас залишився гарнір.

На другий день картопляне пюре не таке смачне, як спершу, тому кулінари намагаються приготувати з нього щось інше. Разом із Pixelinform ділимось рецептом простих та "ледачих" бутербродів.

Інгредієнти:

  • 200 г картопляного пюре
  • 1 яйце
  • 5 ст. л. майонезу
  • зелена цибуля
  • 100 г твердого сиру
  • сіль, перець
  • хліб

Спосіб приготування:

  1. Готуємо окремо дві намазки. Для першої у глибоку мисочку треба покласти 200 г картопляної маси. В неї додаємо одне сире яйце.
  2. Сюди ж вмішуємо кілька столових ложок майонезу і дрібно нарізану зелену цибулю. Все це перчимо і ретельно перемішуємо.
  3. У другій мисці з’єднуємо 100 г твердого сиру з трьома столовими ложками майонезу. В цю суміш теж можна додати свіжої зелені і трохи меленого перцю.
  4. Формуємо зі скибочок хліба і намазок тришарові бутерброди. Картопляну намазку мастимо на нижню частину хлібчика, сирну – вгорі.
  5. У такому вигляді бутерброди викладаємо на деко і відправляємо в розігріту до 180 градусів духову шафу. Час приготування — 10 хвилин.

Отримуємо неймовірно апетитну страву. Також ми ділились цікавим рецептом ситного салату з баклажанами.

Теги:
#Рецепт #Картопля #Бутерброди #Гарнір