Смачніше за всі інші намазки: готуємо ситний перекус за півгодини

Робіть відразу подвійну порцію

Чи можливо уявити собі святковий стіл, чи звичайний перекус без паштетів та різноманітних намазок? Тільки уявіть собі, як ви подаєте цю смакоту на хрустких грінках або ставите в скляних красивих баночках!

Саме таку намазку "Країна У" нам і пропонує. М’який плавлений сир разом зі смаженими печерицями із зеленню – це неперевершений смак, який вам точно не забудеться.

Як приготувати сирно-грибну намазку на грінки

Інгредієнти:

багет пшеничний – 1 шт.;

печериці – 150 г;

плавлений сирок – 250 г;

часник – 1-2 зубчики;

петрушка – 20 г;

майонез – 1 ст.;

олія – 1 ст.л;

сіль, чорний мелений перець – на свій смак.

Спосіб приготування:

Плавлені сирки натріть на дрібній тертці. Часник пропустіть через прес. Петрушку промийте, висушіть, дрібно наріжте, додайте разом з майонезом до сиру. Печериці ретельно вимийте, трохи висушіть, наріжте дрібними кубиками. Підготовлені гриби посмажте на сухій сковороді кілька хвилин, поки випарується сік. Додайте олію, посмажте 3 хвилини до готовності, постійно помішуючи. Посоліть, поперчіть та викладіть на серветку для видалення зайвої олії. Остудіть. Змішайте всі інгредієнти, при необхідності посоліть. Пшеничний багет наріжте тонкими шматочками та обсмажте на сковороді з двох боків до рум’яної поверхні. На кожну грінку нанесіть 1 ложку сирно-грибної суміші та подавайте на стіл. Смачного!

Рекомендуємо також приготувати фантастичну намазку з моркви, оселедця та плавленого сирку за рецептом "Телеграфа". Вона зробить вас кулінарним експертом серед друзів!