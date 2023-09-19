Для цієї смакоти не доведеться довго стояти на кухні: хитрий рецепт яблучного пирога

У захваті буде вся родина

Якщо вдома є яблука, найкращий варіант випічки – це класична шарлотка. Але якщо хочеться чогось новенького, пропонуємо приготувати яблучний пиріг.

Такий пиріг за рецептом Ukr.media готується дуже просто, але стане улюбленим доповненням до сімейного чаювання. Його смак нагадує більше запечені у заварному кремі яблука. Такі смаколики у вас вдома проситимуть знову і знову.

Як приготувати яблучний пиріг у заварному кремі

Інгредієнти:

яйця — 3 шт. (130 г);

цукор — 75 г;

молоко – 90 г;

вершкове масло — 35 г;

борошно — 80 г;

яблука очищені – 700 г;

розпушувач — 5 г;

сіль — щіпка;

ванільний цукор — 10 г.

Спосіб приготування:

Яблука промийте, очистьте і тонко наріжте. Полийте їх лимонним соком і добре перемішайте — так яблука не потемніють. Яйця збийте з цукром, ванільним цукром та щіпкою солі до пишності. У масу додайте розтоплене вершкове масло і молоко. Продовжуйте збивати масу до однорідної консистенції. Змішайте борошно з розпушувачем, додайте до рідких інгредієнтів і замісіть однорідне тісто. Додайте до нього яблука. Форму вистеліть пергаментом, викладіть отримане тісто. За бажанням посипте мигдальними пелюстками. Випікайте пиріг у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 50-60 хвилин. Дайте трохи охолонути, за бажанням посипте цукровою пудрою і подавайте. Смачного!

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