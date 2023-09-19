Котлети не прилипнуть та не розваляться на сковороді: перевірений рецепт

З приготуванням впорається навіть кулінар-початківець.

Котлети — найпопулярніша та найстрашніша страва на наших кухнях. Рецептів їхня нереальна безліч і у кожного кулінара є свій улюблений секрет їхнього приготування.

Однак іноді котлети прилипають до сковороди та розвалюються. У цьому випадку на допомогу прийде класичний рецепт, коли фарш перед смаженням фарш необхідно добре вимісити і відбити. Щоб котлети вийшли соковитими, фарш потрібно робити самим, а м’ясо має бути з жирком. Спробуйте рецепт від "ТСН" — і у вас обов’язково вийдуть котлети!

Як приготувати домашні котлети?

Інгредієнти:

фарш свинячий – 600 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

яйце – 1 шт.;

батон — 2 шматочки;

часник – 2 зубчики;

перець чорний мелений;

сіль;

панірувальні сухарі;

рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Цибулю та часник очистьте. Перекрутіть їх у м’ясорубці зі свинячим фаршем. У батона обріжте скоринку, розмочіть м’якуш у воді. Відіжміть всю воду і викладіть у фарш. У масу додайте яйце, посоліть, поперчіть, добре вимісіть і відбийте. З отриманого фаршу сформуйте котлети та обваляйте їх у сухарях. Розігрійте сковороду з олією. Викладіть у неї котлети та обсмажте їх на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки. Блюдо готове!

Спробуйте приготувати котлети китайською за рецептом "Телеграфа". З такою стравою вам не доведеться готувати гарнір.