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Котлети не прилипнуть та не розваляться на сковороді: перевірений рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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М’ясні домашні котлети вийдуть дуже соковитими
М’ясні домашні котлети вийдуть дуже соковитими. Фото tsn.ua

З приготуванням впорається навіть кулінар-початківець.

Котлети — найпопулярніша та найстрашніша страва на наших кухнях. Рецептів їхня нереальна безліч і у кожного кулінара є свій улюблений секрет їхнього приготування.

Однак іноді котлети прилипають до сковороди та розвалюються. У цьому випадку на допомогу прийде класичний рецепт, коли фарш перед смаженням фарш необхідно добре вимісити і відбити. Щоб котлети вийшли соковитими, фарш потрібно робити самим, а м’ясо має бути з жирком. Спробуйте рецепт від "ТСН" — і у вас обов’язково вийдуть котлети!

Як приготувати домашні котлети?

Інгредієнти:

  • фарш свинячий – 600 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • яйце – 1 шт.;
  • батон — 2 шматочки;
  • часник – 2 зубчики;
  • перець чорний мелений;
  • сіль;
  • панірувальні сухарі;
  • рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

  1. Цибулю та часник очистьте. Перекрутіть їх у м’ясорубці зі свинячим фаршем.
  2. У батона обріжте скоринку, розмочіть м’якуш у воді. Відіжміть всю воду і викладіть у фарш.
  3. У масу додайте яйце, посоліть, поперчіть, добре вимісіть і відбийте.
  4. З отриманого фаршу сформуйте котлети та обваляйте їх у сухарях.
  5. Розігрійте сковороду з олією. Викладіть у неї котлети та обсмажте їх на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки. Блюдо готове!

Спробуйте приготувати котлети китайською за рецептом "Телеграфа". З такою стравою вам не доведеться готувати гарнір.

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