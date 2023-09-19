Котлети не прилипнуть та не розваляться на сковороді: перевірений рецепт
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З приготуванням впорається навіть кулінар-початківець.
Котлети — найпопулярніша та найстрашніша страва на наших кухнях. Рецептів їхня нереальна безліч і у кожного кулінара є свій улюблений секрет їхнього приготування.
Однак іноді котлети прилипають до сковороди та розвалюються. У цьому випадку на допомогу прийде класичний рецепт, коли фарш перед смаженням фарш необхідно добре вимісити і відбити. Щоб котлети вийшли соковитими, фарш потрібно робити самим, а м’ясо має бути з жирком. Спробуйте рецепт від "ТСН" — і у вас обов’язково вийдуть котлети!
Як приготувати домашні котлети?
Інгредієнти:
- фарш свинячий – 600 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- яйце – 1 шт.;
- батон — 2 шматочки;
- часник – 2 зубчики;
- перець чорний мелений;
- сіль;
- панірувальні сухарі;
- рослинна олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- Цибулю та часник очистьте. Перекрутіть їх у м’ясорубці зі свинячим фаршем.
- У батона обріжте скоринку, розмочіть м’якуш у воді. Відіжміть всю воду і викладіть у фарш.
- У масу додайте яйце, посоліть, поперчіть, добре вимісіть і відбийте.
- З отриманого фаршу сформуйте котлети та обваляйте їх у сухарях.
- Розігрійте сковороду з олією. Викладіть у неї котлети та обсмажте їх на середньому вогні з двох боків до золотистої скоринки. Блюдо готове!
Спробуйте приготувати котлети китайською за рецептом "Телеграфа". З такою стравою вам не доведеться готувати гарнір.