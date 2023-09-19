З цією підливою ви скупите і з’їсте всі макарони: фантастичний рецепт до сімейної вечері
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Швидко, просто і без будь-якої метушні
Макарони люблять практично всі без винятку. Готуються вони дуже швидко та просто. Якщо ж додати до них м’ясну підливу, то страва вийде фантастичною.
Якщо ви не знаєте що ще приготувати до макаронів, то рецепт Shuba саме для вас. З такою сирною підливою навіть діти із задоволенням зметуть усі порцію і навіть вимагатимуть добавки! Але готуйтеся — завтра вони вимагатимуть ще!
Як приготувати сирну підливу до макаронів
Інгредієнти:
- борошно — 2 ст. л.;
- молоко 3,2% — 1 склянка;
- масло вершкове 82% — 50 г;
- твердий тертий сир – 200 г;
- олія, сіль, чорний перець, кмин (насіння), базилік сушений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Невелику кількість олії розігрійте в сковороді. Додайте туди борошно, перемішайте та обсмажте до золотистості.
- У сковороду влийте молоко. Все розмішайте та доведіть до кипіння.
- В масу додайте тертий сир, все перемішайте. Додайте в масу розм’якшене вершкове масло та приправи, перемішайте.
- У соус можете додати відварені макарони в соус, протушкувати 2 хвилини або полити пасту зверху. Подавайте соус гарячим
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