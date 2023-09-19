Ні цукру, ні довгої мороки на кухні: найпростіший рецепт яблучного соку із двох інгредієнтів

Приголомшливий напій простий у приготуванні

Яблука – дуже смачний та корисний фрукт. Безумовно, найкраще їх їсти у сирому вигляді. Також з яблук можна готувати чудові пироги, різноманітне варення та джеми, а також ароматні напої.

Сьогодні разом зі Smachnonews ми приготуємо такий улюблений багатьма яблучний сік. У цьому рецепті немає нічого складного — з ним впорається навіть кулінар-початківець. Два інгредієнти – яблука та лимонний сік – зроблять приготування напою простим, а отриманий результат – смачним та корисним. Спробуємо?

Як приготувати яблучний сік

Інгредієнти 4,5 літра соку:

5 кілограмів великих яблук;

100 мілілітрів лимонного соку.

Спосіб приготування:

Яблука миємо, видаляємо з них насіння. М’якуш пропускаємо соковитискач. У яблучну масу додаємо лимонний сік і добре перемішуємо. Стерилізуємо банки чи пляшки будь-яким зручним способом. Розливаємо сік, щільно закриваємо місткості. У каструлю наливаємо 2/3 води. Поміщаємо туди банки та пастеризуємо 15 хвилин. Виймаємо місткості із соком і перевертаємо ногами вгору до охолодження, потім переносимо у прохолодне та темне місце для зберігання.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи потрібно чистити яблука для повидла. Так ваш джем буде ще смачнішим.