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Одне яйце і трохи яблук: це бюджетне печиво зникне за лічені хвилини

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Виходить дуже смачно, особливо із сезонними яблуками
Виходить дуже смачно, особливо із сезонними яблуками. Фото 1 хвилина

Чудовий рецепт домашньої випічки

Ми розповідали, як приготувати смачний яблучний пиріг. Але це не єдиний спосіб використати яблука.

Разом із порталом "1 хвилина" пропонуємо спекти смачне печиво з яблучною начинкою. Приготувати його зовсім просто. Печиво виходить ніжне та крихке.

Інгредієнти:

  • Яблука — 5-7 штук
  • Вершкове масло — 1 столова ложка
  • Цукор та кориця — на ваш смак

Для тіста:

  • Борошно — 320 г
  • Розпушувач — 1 чайна ложка
  • Яйця — 1 штука
  • Сметана — 50 г
  • Цукор — 70 г
  • Вершкове масло — 120 г
  • Сіль, ванілін — по 1 дрібці

Спосіб приготування:

  1. Для начинки яблука миємо та чистимо від шкірки, серцевини та насіння. Натираємо яблука на великій терці.
  2. На середньому вогні гріємо сковороду. У пательню кладемо шматок вершкового масла, потім висипаємо натерті яблука.
  3. Тушкуємо, помішуючи, яблучну масу без кришки 5 хвилин. періодично помішуючи. Потім додаємо цукор та корицю і тушкуємо, не перестаючи помішувати, до випаровування всієї рідини. Залишаємо остигати, переходимо до тіста.
  4. У мисці з’єднуємо яйця зі сметаною. Окремо змішуємо між собою всі сухі інгредієнти.
  5. Додаємо до них масло та перетираємо все до дрібної крихти. Додаємо яєчно-сметанкову масу й швиденько замішуємо тісто. Відділяємо від тіста 1/3 та кладемо її у морозилку, а 2/3 – у холодильник.
  6. ЗА 15-20 хвилин тісто з холодильника розкочуємо у корж товщиною 5 мм. Вирізаємо з нього кружечки — основу печива. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом.
  7. Зверху на коржики викладаємо начинку, а потім натираємо на них на великій терці шматок тіста з морозильника. Випікаємо печиво при 180 градусах 20-25 хвилин в заздалегідь розігрітій духовці.

Печиво виходить дуже ніжне, з ароматною начинкою. Ідеально до чаю чи ароматної кави.

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#Рецепт #Печиво #Яблука #Випічка