Одне яйце і трохи яблук: це бюджетне печиво зникне за лічені хвилини
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Чудовий рецепт домашньої випічки
Ми розповідали, як приготувати смачний яблучний пиріг. Але це не єдиний спосіб використати яблука.
Разом із порталом "1 хвилина" пропонуємо спекти смачне печиво з яблучною начинкою. Приготувати його зовсім просто. Печиво виходить ніжне та крихке.
Інгредієнти:
- Яблука — 5-7 штук
- Вершкове масло — 1 столова ложка
- Цукор та кориця — на ваш смак
Для тіста:
- Борошно — 320 г
- Розпушувач — 1 чайна ложка
- Яйця — 1 штука
- Сметана — 50 г
- Цукор — 70 г
- Вершкове масло — 120 г
- Сіль, ванілін — по 1 дрібці
Спосіб приготування:
- Для начинки яблука миємо та чистимо від шкірки, серцевини та насіння. Натираємо яблука на великій терці.
- На середньому вогні гріємо сковороду. У пательню кладемо шматок вершкового масла, потім висипаємо натерті яблука.
- Тушкуємо, помішуючи, яблучну масу без кришки 5 хвилин. періодично помішуючи. Потім додаємо цукор та корицю і тушкуємо, не перестаючи помішувати, до випаровування всієї рідини. Залишаємо остигати, переходимо до тіста.
- У мисці з’єднуємо яйця зі сметаною. Окремо змішуємо між собою всі сухі інгредієнти.
- Додаємо до них масло та перетираємо все до дрібної крихти. Додаємо яєчно-сметанкову масу й швиденько замішуємо тісто. Відділяємо від тіста 1/3 та кладемо її у морозилку, а 2/3 – у холодильник.
- ЗА 15-20 хвилин тісто з холодильника розкочуємо у корж товщиною 5 мм. Вирізаємо з нього кружечки — основу печива. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом.
- Зверху на коржики викладаємо начинку, а потім натираємо на них на великій терці шматок тіста з морозильника. Випікаємо печиво при 180 градусах 20-25 хвилин в заздалегідь розігрітій духовці.
Печиво виходить дуже ніжне, з ароматною начинкою. Ідеально до чаю чи ароматної кави.