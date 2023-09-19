Одне яйце і трохи яблук: це бюджетне печиво зникне за лічені хвилини

Чудовий рецепт домашньої випічки

Ми розповідали, як приготувати смачний яблучний пиріг. Але це не єдиний спосіб використати яблука.

Разом із порталом "1 хвилина" пропонуємо спекти смачне печиво з яблучною начинкою. Приготувати його зовсім просто. Печиво виходить ніжне та крихке.

Інгредієнти:

Яблука — 5-7 штук

Вершкове масло — 1 столова ложка

Цукор та кориця — на ваш смак

Для тіста:

Борошно — 320 г

Розпушувач — 1 чайна ложка

Яйця — 1 штука

Сметана — 50 г

Цукор — 70 г

Вершкове масло — 120 г

Сіль, ванілін — по 1 дрібці

Спосіб приготування:

Для начинки яблука миємо та чистимо від шкірки, серцевини та насіння. Натираємо яблука на великій терці. На середньому вогні гріємо сковороду. У пательню кладемо шматок вершкового масла, потім висипаємо натерті яблука. Тушкуємо, помішуючи, яблучну масу без кришки 5 хвилин. періодично помішуючи. Потім додаємо цукор та корицю і тушкуємо, не перестаючи помішувати, до випаровування всієї рідини. Залишаємо остигати, переходимо до тіста. У мисці з’єднуємо яйця зі сметаною. Окремо змішуємо між собою всі сухі інгредієнти. Додаємо до них масло та перетираємо все до дрібної крихти. Додаємо яєчно-сметанкову масу й швиденько замішуємо тісто. Відділяємо від тіста 1/3 та кладемо її у морозилку, а 2/3 – у холодильник. ЗА 15-20 хвилин тісто з холодильника розкочуємо у корж товщиною 5 мм. Вирізаємо з нього кружечки — основу печива. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. Зверху на коржики викладаємо начинку, а потім натираємо на них на великій терці шматок тіста з морозильника. Випікаємо печиво при 180 градусах 20-25 хвилин в заздалегідь розігрітій духовці.

Печиво виходить дуже ніжне, з ароматною начинкою. Ідеально до чаю чи ароматної кави.