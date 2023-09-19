Рецепт капусти, що прогодує вас всю зиму: найкращий перевірений спосіб квашення овоча

Чудовий рецепт капусти з яблуками

Ми розповідали, як смачно засолити на зиму капусту з буряком — цей салат в народі прозвали "Рожевою пелюсткою". Тепер ділимось рецептом справжнісінької квашеної капусти.

Всі знають, що квашена капуста — дуже корисна. На порталі noviydoctor.com розповіли, як приготувати її ще й смачно. Цим рецептом користувалися здавна наші предки.

Інгредієнти:

6,5 кіло білої капусти

3 морквини середньої довжини

Десяток яблук

Сіль — 120 г

Духмяний перець — 8-10 штук

Перець горошком — 10-12 штук

Гвоздика — 6-8 штук

Спосіб приготування:

Ретельно очищаємо капусту. Качани нарізаємо ножем або спеціальною шинковкою для капусти. Моркву чистимо та натираємо на великій терці. Можна також покришити її ножем — дрібною соломкою. Змішуємо капусту з морквою, додаємо до них сіль. Отриману масу проминаємо руками. Після таких маніпуляцій овочі повинні пустити сік. Помиті яблука ріжемо навпіл та видаляємо кісточки, не знімаючи шкірки. У глибоку посудину викладаємо капустяно-морквяну масу шаром 10 см, кладемо туди частину перцю та гвоздики, щільно утрамбовуємо, а зверху викладаємо яблука. Продовжуємо, поки не закінчаться інгредієнти. Зверху кладемо тарілку дном до верху, а на неї встановлюємо 3 літрову банку з водою як гніт. Цю посудину розміщуємо у теплому місці мінімум на 3 доби. Весь цей час кілька разів на день шампуром або лопаткою проколюємо масу до самого дна, намагаючись не поламати яблука. Через 3 дні можна поставити капусту у прохолодне місце для подальшого зберігання. Куштувати таку капусточку можна одразу.

Вона виходить дуже ароматна і квасна. На зиму можна покласти капусту, трамбуючи, у банки. Також ми ділились рецептом квашеної капусти з журавлиною.