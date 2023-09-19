Навіть м’яса не треба: так готують грибну юшку в горах

Рецепт дуже простий, а страва виходить неймовірна

Ми розповідали, як приготувати апетитні закарпатські лангоші. Тепер ділимось рецептом автентичної грибної юшки.

Вона має неймовірний і насичений грибний смак — навіть м’ясо додавати не потрібно. Найчастіше грибна юшка готується з білими грибами, які використовуються для численних карпатських страв. Рецептом на своєму ютуб-каналі поділилась кулінарна блогерка Наталія Сус.

Інгредієнти:

100 г сушених грибів (300г свіжих або 400г морожених)

2-3 шт. цибулі

1 велика морква

3-4 ст.л. олії

Сіль

Чорний мелений перець

2-3 зубчика часнику

Зелень до смаку

Спосіб приготування:

Якщо гриби сушені, їх слід попередньо замочити мінімум на 3-4 години, а краще — на ніч. Зранку проціджуємо. Юшку, яка залишилась, не виливаємо — її це раз проціджуємо через дрібне сито. За бажання гриби кришимо. Додаємо їх до каструлі з водою, туди вливаємо проціджену юшку. Готуємо півтори години на слабкому вогні. Цибулю кришимо дрібними шматочками. Обсмажуємо на невеликій кількості олії. Коли вона стала ледь золотистою, додаємо моркву, натерту на крупну тертку. Обсмажуємо все разом до готовності. Коли юшці залишилось кипіти 10 хвилин, солимо її та перчимо. Додаємо овочеву засмажку та будь-яким чином подрібнений часник. Вимикаємо юшку. Коли вона настоїться — можна куштувати.

Страва має ніжний неймовірний смак. Також ми ділились рецептом ситного баклажанового салату.