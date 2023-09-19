Навіть м’яса не треба: так готують грибну юшку в горах
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Рецепт дуже простий, а страва виходить неймовірна
Ми розповідали, як приготувати апетитні закарпатські лангоші. Тепер ділимось рецептом автентичної грибної юшки.
Вона має неймовірний і насичений грибний смак — навіть м’ясо додавати не потрібно. Найчастіше грибна юшка готується з білими грибами, які використовуються для численних карпатських страв. Рецептом на своєму ютуб-каналі поділилась кулінарна блогерка Наталія Сус.
Інгредієнти:
- 100 г сушених грибів (300г свіжих або 400г морожених)
- 2-3 шт. цибулі
- 1 велика морква
- 3-4 ст.л. олії
- Сіль
- Чорний мелений перець
- 2-3 зубчика часнику
- Зелень до смаку
Спосіб приготування:
- Якщо гриби сушені, їх слід попередньо замочити мінімум на 3-4 години, а краще — на ніч. Зранку проціджуємо. Юшку, яка залишилась, не виливаємо — її це раз проціджуємо через дрібне сито.
- За бажання гриби кришимо. Додаємо їх до каструлі з водою, туди вливаємо проціджену юшку. Готуємо півтори години на слабкому вогні.
- Цибулю кришимо дрібними шматочками. Обсмажуємо на невеликій кількості олії. Коли вона стала ледь золотистою, додаємо моркву, натерту на крупну тертку. Обсмажуємо все разом до готовності.
- Коли юшці залишилось кипіти 10 хвилин, солимо її та перчимо. Додаємо овочеву засмажку та будь-яким чином подрібнений часник.
- Вимикаємо юшку. Коли вона настоїться — можна куштувати.
Страва має ніжний неймовірний смак. Також ми ділились рецептом ситного баклажанового салату.