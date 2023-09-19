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Солодощі без цукру та масла: після цієї халви на магазинну і не подивитесь

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Готувати такий смаколик простіше простого
Готувати такий смаколик простіше простого. Фото shuba.life

Ви не здогадувались, наскільки цей десерт елементарний

Ми розповідали, як приготувати мармелад. Мало хто знає, та ще один смаколик, який легко готується в домашніх умовах — це халва.

Існує багато різновидів халви — з кунжуту, насіння льону тощо. У нас ці солодощі традиційно готують з соняшникового насіння. А якщо замість цукру додати мед, смакота підійде для правильного харчування. Саме таким рецептом поділився "Апостроф".

Інгредієнти:

  • насіння соняшника — 400 г
  • арахіс — 100 г
  • мед — 150 г

Спосіб приготування:

  1. Соняшникове насіння висипаємо на суху сковороду і обсмажуємо на маленькому вогні до золотистого кольору, періодично помішуючи. Не смажте його — якщо перетримати насіння, халва матиме гіркий присмак.
  2. Перекладаємо насіння у чашу блендера. У сковороді обсмажуємо арахіс. Можна брати будь-які інші горіхи — як вам подобається.
  3. Коли насіння охолоне, подрібнюємо його. Те саме робимо з арахісом.
  4. У глибокій мисці з'єднуємо подрібнені горіхи та насіння. Добре перемішуємо. Вливаємо рідкий мед і ще раз ретельно перемішуємо.
  5. Форму для кексу або будь-яку іншу ємність застеляємо харчовою плівкою. Викладаємо в неї масу з насіння, арахісу та меду. Добре утрамбовуємо.
  6. Ставимо в холодильник, щоб халва охолола. Тримаємо там кілька годин, а якщо робимо ввечері – всю ніч.

Вранці халву можна дістати та нарізати невеликими шматочками. Також ми розповідали, як приготувати вдома густе яблучне повидло.

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#Рецепт #Десерт #Халва