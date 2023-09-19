Солодощі без цукру та масла: після цієї халви на магазинну і не подивитесь

Ви не здогадувались, наскільки цей десерт елементарний

Ми розповідали, як приготувати мармелад. Мало хто знає, та ще один смаколик, який легко готується в домашніх умовах — це халва.

Існує багато різновидів халви — з кунжуту, насіння льону тощо. У нас ці солодощі традиційно готують з соняшникового насіння. А якщо замість цукру додати мед, смакота підійде для правильного харчування. Саме таким рецептом поділився "Апостроф".

Інгредієнти:

насіння соняшника — 400 г

арахіс — 100 г

мед — 150 г

Спосіб приготування:

Соняшникове насіння висипаємо на суху сковороду і обсмажуємо на маленькому вогні до золотистого кольору, періодично помішуючи. Не смажте його — якщо перетримати насіння, халва матиме гіркий присмак. Перекладаємо насіння у чашу блендера. У сковороді обсмажуємо арахіс. Можна брати будь-які інші горіхи — як вам подобається. Коли насіння охолоне, подрібнюємо його. Те саме робимо з арахісом. У глибокій мисці з'єднуємо подрібнені горіхи та насіння. Добре перемішуємо. Вливаємо рідкий мед і ще раз ретельно перемішуємо. Форму для кексу або будь-яку іншу ємність застеляємо харчовою плівкою. Викладаємо в неї масу з насіння, арахісу та меду. Добре утрамбовуємо. Ставимо в холодильник, щоб халва охолола. Тримаємо там кілька годин, а якщо робимо ввечері – всю ніч.

Вранці халву можна дістати та нарізати невеликими шматочками. Також ми розповідали, як приготувати вдома густе яблучне повидло.