Всього 30 хвилин — і гора смачнющої заготівлі готова: той самий рецепт швидкої кабачкової ікри

Чудова овочева заготівля на зиму

Ми розповідали, як закрити на зиму смачний салат. Традиційна заготівля — кабачкова ікра. Ділимось швидким перевіреним рецептом.

Ікра вариться всього 30 хвилин, а виходить дуже смачною та ніжною. З кількістю інгредієнтів, наведених в рецепті з порталу "Школа Життя", виходить приблизно 3 літри готового продукту.

Інгредієнти:

кабачки – 3 кг (нарізані);

цибуля – 500 г;

морква – 200 г;

сіль – 1 ст. л.;

соняшникова олія – 0,5 склянки;

цукор – 1 ст. л.;

паприка – 1 ч. л.;

мелений перець – 1 ч. л.;

майонез – 200 г;

томатна паста – 200 г;

оцет 9% – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Середнім кубиком нарізаємо кабачки. Засипаємо їх столовою ложкою солі, перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин. Вони повинні пустити сік. Кабачки ставимо на вогонь, після закипання варимо ще близько 30 хвилин. В цей час нарізаємо 500 г цибулі. Натираємо 200 г моркви на середній тертці. Цибулю обсмажуємо на сковороді, на якій перед цим розігріли половину склянки олії. Через кілька хвилин до цибулі додаємо моркву, обсмажуємо до готовності. Цибулю та моркву додаємо до кабачків. Також кладемо столову ложку цукру. Перемішуємо. Додаємо до маси чайну ложку паприки та чайну ложку меленого перцю. Перемішуємо і кладемо 200 г томатної пасти та 200 г майонезу. Перемішуємо та кип’ятимо 10-15 хвилин, постійно помішуючи. Потім збиваємо масу занурювальним блендером, вона повинна стати однорідною. Додаємо 2 столові ложки оцту, кип’ятимо ще 2-3 хвилини. Розкладаємо готову кабачкову ікру по стерилізованих банках, закатуємо.

Кабачкова ікра за цим рецептом виходить дуже ароматна та ситна. Також ми ділились рецептом смачної квашеної капусти.