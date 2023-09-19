Всього 30 хвилин — і гора смачнющої заготівлі готова: той самий рецепт швидкої кабачкової ікри
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Чудова овочева заготівля на зиму
Ми розповідали, як закрити на зиму смачний салат. Традиційна заготівля — кабачкова ікра. Ділимось швидким перевіреним рецептом.
Ікра вариться всього 30 хвилин, а виходить дуже смачною та ніжною. З кількістю інгредієнтів, наведених в рецепті з порталу "Школа Життя", виходить приблизно 3 літри готового продукту.
Інгредієнти:
- кабачки – 3 кг (нарізані);
- цибуля – 500 г;
- морква – 200 г;
- сіль – 1 ст. л.;
- соняшникова олія – 0,5 склянки;
- цукор – 1 ст. л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- мелений перець – 1 ч. л.;
- майонез – 200 г;
- томатна паста – 200 г;
- оцет 9% – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
- Середнім кубиком нарізаємо кабачки. Засипаємо їх столовою ложкою солі, перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин. Вони повинні пустити сік.
- Кабачки ставимо на вогонь, після закипання варимо ще близько 30 хвилин. В цей час нарізаємо 500 г цибулі. Натираємо 200 г моркви на середній тертці.
- Цибулю обсмажуємо на сковороді, на якій перед цим розігріли половину склянки олії. Через кілька хвилин до цибулі додаємо моркву, обсмажуємо до готовності.
- Цибулю та моркву додаємо до кабачків. Також кладемо столову ложку цукру. Перемішуємо.
- Додаємо до маси чайну ложку паприки та чайну ложку меленого перцю. Перемішуємо і кладемо 200 г томатної пасти та 200 г майонезу.
- Перемішуємо та кип’ятимо 10-15 хвилин, постійно помішуючи. Потім збиваємо масу занурювальним блендером, вона повинна стати однорідною.
- Додаємо 2 столові ложки оцту, кип’ятимо ще 2-3 хвилини. Розкладаємо готову кабачкову ікру по стерилізованих банках, закатуємо.
Кабачкова ікра за цим рецептом виходить дуже ароматна та ситна. Також ми ділились рецептом смачної квашеної капусти.